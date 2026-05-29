Lula critica la decisione degli Stati Uniti di designare bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristiche

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha criticato la decisione degli Stati Uniti di designare due bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristiche. Lula ha affermato che la decisione è un'indebita interferenza negli affari interni del paese e che il Brasile non accetterà di essere trattato come un paese infantile.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha criticato la decisione degli Stati Uniti di designare due bande di narcotrafficanti brasiliane come organizzazioni terroristiche , definendola un'indebita interferenza negli affari interni del paese.

Lula ha affermato che il Brasile non accetterà di essere trattato come un paese infantile e che non accetterà di essere considerato una repubblica banana. La decisione degli Stati Uniti è stata presa dopo lobbying negli Stati Uniti da parte dei figli del ex-presidente di destra Jair Bolsonaro.

Il governo brasiliano ha dichiarato che la mossa è controproducente e una minaccia per la sovranità nazionale, mentre gli esperti legali hanno avvertito che potrebbe avere effetti a catena per le imprese che operano in Brasile. Le due grandi gang che sono state designate come organizzazioni terroristiche, Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), inizialmente si sono occupate di traffico di droga ma hanno espanso la loro attività in altri settori dell'economia, tra cui estorsione e controllo delle catene di approvvigionamento locali in alcune regioni.

Gli esperti legali hanno affermato che a causa di questa portata, le imprese potrebbero essere esposte indirettamente se operano in aree in cui le gang esercitano influenza, anche senza legami diretti. Le società che operano in settori come l'agricoltura, l'energia, la miniera e le telecomunicazioni potrebbero essere particolarmente colpite. La decisione degli Stati Uniti potrebbe aumentare la vigilanza delle istituzioni finanziarie e delle società che operano in questi settori.

La designazione delle gang come organizzazioni terroristiche potrebbe anche avere conseguenze per le imprese che operano in Brasile, poiché potrebbero essere esposte a sanzioni o interventi più aggressivi





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Luiz Inacio Lula Da Silva Stati Uniti Bande Di Narcotrafficanti Organizzazioni Terroristiche Brasile Interferenza Negli Affari Interni Sovranità Nazionale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti: attacchi militari in Iran per proteggere la sicurezza degli alleatiL'esercito statunitense ha compiuto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che, secondo i funzionari, rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz. L'operazione è stata condotta per proteggere la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati nella regione.

Read more »

Volvo, via libera degli Stati Uniti per le auto con tecnologia cinesePuò essere un precedente importante per altri costruttori automobilistici, ma anche il segnale che Trump è tornato dal viaggio a Pechino con qualche impegno politico. La Volvo,...

Read more »

Volvo, via libera degli Stati Uniti per le auto con tecnologia cinesePuò essere un precedente importante per altri costruttori automobilistici, ma anche il segnale che Trump è tornato dal viaggio a Pechino con qualche impegno politico. La Volvo,...

Read more »

L'Iran rivendica di aver colpito una base aerea degli Stati UnitiL'Iran ha rivendicato di aver colpito una base aerea degli Stati Uniti in risposta a un attacco militare americano vicino all'aeroporto di Bandar Abbas, secondo la Tasnim news agency. La base americana è stata colpita da una serie di missili e droni, secondo il Kuwait, che ospita una grande base americana.

Read more »