Lula vanifica accesso Usa alle terre rare del Brasile

La rielezione di Lula da Silva blocca i piani di Trump per l'accesso rapido alle riserve brasiliane. Nuova strategia CIMCE favorisce la lavorazione locale contro l'export di materie prime.

La rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza del Brasile segnerebbe un netto arresto per le ambizioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di ottenere un accesso rapido e privilegiato alle riserve mondiali di terre rare di Rio de Janeiro. Il vincitore delle elezioni presidenziali, candidato del Partito dei Lavoratori, ha celebrato il suo ottantunesimo compleanno a Brasilia il 27 ottobre 2026, dopo aver sconfitto il suo sfidante nel ballottaggio dominicale. Questa vittoria politica cancella le speranze di Washington di sfruttare la vicinanza della famiglia Bolsonaro agli interessi americani per accelerare gli investimenti nelle risorse minerali strategiche.

Strategia CIMCE e lavorazione locale

Il governo Lula prevede di istituire nuove regolamentazioni per il settore minerario attraverso il nuovo Consiglio Nazionale per l'Industrializzazione dei Minerali Critici e Strategici, noto come CIMCE. Tre membri del consiglio hanno confermato a Reuters che l'ente terrà la sua prima riunione il giovedì seguente l'annuncio, con la presenza dello stesso Lula. Gli Stati Uniti saranno ancora benvenuti come investitori, ma la priorità del consiglio sarà quella di promuovere la lavorazione delle terre rare all'interno del territorio brasiliano. Questo approccio mira a evitare l'export di materie prime grezze a basso valore aggiunto, favorendo invece l'industrializzazione interna.

Also read Nascita di Bianca Leclerc: Charles torna a Montecarlo, salta prove Brasile

Opportunità per USA e Cina nel mercato

Le nuove regole governeranno gli incentivi agli investimenti e la classificazione dei progetti prioritari, fondamentali per le industrie tecnologiche, automobilistiche ed energetiche. Marco Lage, membro del CIMCE, ha sottolineato l'importanza di produrre, elaborare, fabbricare e aggiungere valore nel paese. Ha evidenziato che questa strategia di ricerca, sviluppo e investimento nella conoscenza è ciò che la Cina ha messo in atto per trent'anni. Nonostante la concorrenza, sia gli Stati Uniti che la Cina possono contribuire agli obiettivi brasiliani, secondo quanto dichiarato da Lage, che rappresenta i comuni minerari nel consiglio.

Advertisement

Impatto politico e posizione di Trump

La vittoria di Lula vanifica le aspettative legate a Flavio Bolsonaro, il cui gruppo familiare è strettamente legato a Trump. In caso di vittoria di Flavio, ci si aspettava che venissero eliminati gli ostacoli regolamentari per le aziende straniere. Trump aveva precedentemente utilizzato tariffe e sanzioni per cercare di influenzare il Brasile riguardo alle indagini contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, attualmente detenuto per un colpo di stato. Quando Flavio Bolsonaro ha lasciato il paese dopo la sconfitta elettorale, ignorando un ordine della Corte Suprema, gli Stati Uniti gli hanno offerto asilo politico. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano aveva confermato che Trump desiderava un accesso preferenziale alle terre rare del Brasile.

Sfide tecniche e realtà operativa

Nonostante le intenzioni politiche, i limiti operativi sono significativi. Ramon Barua, amministratore delegato di Aclara Resources, che sta sviluppando una miniera di terre rare nello stato di Goiás, ha affermato che anche con una forte spinta governativa, nulla può essere realizzato immediatamente. Ha precisato che la separazione delle terre rare in Brasile non è tecnicamente possibile oggi senza acquisire prima la tecnologia necessaria. Attualmente, l'unica miniera commercialmente operativa nel paese è quella di Serra Verde, sostenuta dal governo degli Stati Uniti e acquisita da USA Rare Earth a settembre, sebbene la compagnia non prevede di raggiungere la piena capacità entro la fine del prossimo anno a causa di sfide tecniche.