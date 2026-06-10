Luna di miele in dolce attesa? Maria Francesca Troisi e Vasco in abbraccio sotto il sole

L'attrice italiana è al centro di una nuova speculazione sulla sua presunta gravidanza. Le foto di lei in abito da bagno e abbracciata al suo compagno, Vasco, hanno acceso i motori dei fan e dei media sulla quinta paternità del protagonista di tante fiction nostrane.

Maria Francesca Troisi , l'attrice italiana, è al centro di una nuova speculazione sulla sua presunta gravidanza. Le foto di lei in abito da bagno e abbracciata al suo compagno, Vasco , hanno acceso i motori dei fan e dei media sulla quinta paternità del protagonista di tante fiction nostrane.

Il legame tra i due attori è nato dietro le quinte della serie televisiva 'Buongiorno, mamma!

' e ha bruciato ogni tappa sul calendario, fino all'inevitabile sfilata sotto il sole di questa stagione balneare. La controparte femminile della coppia ha già dimostrato in passato di detestare l'assedio mediatico, preferendo la cancellazione temporanea dai social per non alimentare il circo delle smentite.

Il passato di Vasco è tornato a parlare con le pesanti dichiarazioni rilasciate su 'F magazine' e 'Chi', in cui spiega la sofferenza per l'infedeltà del suo ex partner, l'attrice spagnola, e la spettacolarizzazione della loro rottura. La sua rinascita è passata attraverso l'affetto per le sue bambine, ma nonostante l'amarezza, ci tiene a precisare di non aver mai demolito la figura paterna ai loro occhi. L'ipotesi della gravidanza di Maria Francesca Troisi viaggia però esclusivamente sul binario delle indiscrezioni





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