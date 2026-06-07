Lusso senza freni in Sardegna e nelle città d'arte: affitti da 500.000 euro a settimana e crisi per i residenti

Le località di charme della Costa Smeralda continuano a registrare affitti da record, ma il fenomeno del caro-casa si estende anche a Milano e Firenze, con aumenti fino a 5 volte superiori agli stipendi. Parallelamente, cresce l'interesse per soluzioni abitative sostenibili e miniature.
La Costa Smeralda , con le sue località iconiche come Romazzino, Cala di Volpe e Pantogia, continua a confermarsi come meta prediletta dall'elite globale, attirando miliardari, star internazionali, sportivi di fama mondiale e imprenditori in cerca di lusso e privacy.
I prezzi degli affitti estivi nella zona hanno raggiunto livelli straordinari: per una villa di prestigio, con panorami mozzafiato e camere vista mare, le cifre richieste per i mesi di luglio e agosto oscillano tra i 200.000 e i 300.000 euro a settimana. Alcune residenze ultra esclusive, dotate di oltre dieci camere da letto, piscine a sfioro con vista sul Mediterraneo e approdi privati per yacht, possono arrivare a costare fino a 500.000 euro per sette giorni.
Il fenomeno non è limitato alla Sardegna: in città d'arte come Milano e Firenze gli affitti sono cresciuti fino a cinque volte più rapidamente rispetto agli stipendi, registrando aumenti record e rendendo l'accesso alla casa sempre più difficile per i residenti. Il lusso sfrenato si manifesta anche nelle nuove strutture ricettive, come l'hotel Tiara a Porto Cervo, o nella penthouse da 700 metri quadri legata al re di Borgo Egnazia e all'imprenditore Alfonso Dolce, con prezzi da capogiro.
Anche personaggi dello spettacolo, come la modella Vittoria Ceretti, scelgono dimore esclusive, ad esempio in Franciacorta, caratterizzate da living minimal, camere intime e spazi personali per hobby come una stanza segreta per dipingere. Parallelamente, emerge anche una tendenza opposta, legata alla sostenibilità: alcune famiglie optano per soluzioni abitative più piccole e a basso impatto ambientale, come case in legno di 70 metri quadri immerse nel bosco, progettate con criteri eco-compatibili e integrate nel paesaggio, dimostrando che il mercato immobiliare di lusso abbraccia ora sia l'opulenza più sfrenata sia un ritorno alla natura
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