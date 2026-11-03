Lutto ad Aversa: morta a 34 anni la dottoressa del San Giuseppe Moscati

Aversa è nel dolore per la scomparsa a 34 anni della giovane dottoressa dell'ospedale San Giuseppe Moscati. I dettagli sul funerale.

La comunità di Aversa è avvolta da un lutto profondo a seguito della scomparsa prematura di una giovane medico. La dottoressa, in servizio presso l'ospedale San Giuseppe Moscati della città, è morta a soli 34 anni. Questa notizia ha gettato familiari, amici e colleghi in un dolore indescrivibile, suscitando cordoglio generale nell'ambiente sanitario cittadino, dove la sua figura è considerata una perdita dolorosa.

Dettagli Funerali e Cerimonie

La camera ardente per la salma della giovane dottoressa è stata allestita oggi, martedì 3 novembre, a partire dalle ore 10. La cerimonia si svolge presso la Casa Funeraria Corvino, situata in via Savoia numero 31 ad Aversa. Questo è il primo luogo dove parenti e amici possono rendere l'ultimo omaggio alla defunta.

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Alle ore 16.30, la salma sarà trasferita nella parrocchia Santuario San Giuseppe Operaio di Aversa. È in questo luogo sacro che verrà celebrato il rito esequiale. La famiglia ha espresso la volontà di dispensarsi dai fiori in occasione delle cerimonie, preferendo probabilmente doni o gesti più sobri in linea con il dolore.

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Ricordo e Testimoni

La triste notizia è stata data dai familiari diretti, che hanno condiviso il dolore con il pubblico. A darne l'annuncio sono stati il padre Nicola, la madre Maria Patrizia Di Ronza, la sorella Alessandra, gli zii, i cugini e gli amici. Tutti i parenti e quanti avevano avuto modo di conoscerla hanno espresso il proprio cordoglio per questa perdita improvvisa.

La notizia si è rapidamente diffusa in tutta la città, lasciando attonita una comunità che oggi si stringe intorno alla famiglia in questo momento di grande sofferenza. La dottoressa era un punto di riferimento per molti, e la sua scomparsa lascia un vuoto significativo nel tessuto sociale e professionale di Aversa.