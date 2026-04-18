Lutto cittadino per la piccola Chiara. Avvocato Conte: "Zero rivelazioni, zero illegalità"

Il comune proclama il lutto cittadino per la piccola Chiara e l'avvocato Domenico Forgione smentisce categoricamente ogni accusa di illegalità, ricatto o complotto a carico della giornalista Claudia Conte, annunciando azioni legali.

L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in memoria della piccola Chiara , esprimendo profondo cordoglio ai familiari. La decisione, come si legge nella nota ufficiale, è un gesto di solidarietà e rispetto. Nel giorno delle esequie, si auspica che sentimenti di raccoglimento e riflessione condivisa prevalgano. La comunicazione istituzionale sottolinea la volontà di interpretare il comune senso di vicinanza in questo difficile momento.

La giornalista Claudia Conte, al centro di un caso mediatico riguardante il suo presunto legame con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha scelto il silenzio stampa per tutelare la sua persona. Il suo legale, l'avvocato Domenico Forgione del Foro di Napoli, ha inviato una lettera al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, per chiarire la posizione della sua assistita e smentire categoricamente l'esistenza di rivelazioni choc, libri-confessione, illegalità, favoritismi, complotti o ricatti. L'avvocato sottolinea come la dottoressa Conte, pur subendo un vero e proprio linciaggio mediatico, abbia evitato di alimentare il gossip. Nonostante ciò, proseguono attacchi e offerte di visibilità non gradite, che la giornalista ignora, chiedendo rispetto per la sua privacy e persona. Non intende rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata né scrivere alcun libro scandalistico, come falsamente riportato da alcuni organi di informazione che saranno chiamati a risponderne in tribunale. L'avvocato Forgione annuncia azioni legali nei confronti di chiunque abbia diffuso notizie diffamatorie, sia sui media tradizionali che sui social network, come l'accusa di non possedere titoli di studio appropriati o di aver ricevuto incarichi tramite illeciti interventi di esponenti governativi o tentativi di ricatto. La carriera della Conte è stata analizzata in ogni suo aspetto, senza che emergessero elementi di illecito o favoritismi, neanche in incarichi gratuiti. Anzi, le indagini hanno evidenziato una carriera autonoma, con committenti diversi e riferimenti a molteplici ambiti politici e istituzionali, tutti scelti per meriti professionali e senza condizionamenti. Per quanto riguarda le accuse di ricatto, la sua assistita non possiede né l'indole né l'intenzione, né tantomeno gli elementi per condizionare alcuno per ottenere vantaggi. L'avvocato ribadisce che non ci sono rivelazioni da fare, poiché non vi è nulla da rivelare, e chi insisterà in affermazioni contrarie sarà chiamato a risponderne legalmente. La richiesta è semplice: essere lasciata in pace per poter vivere e lavorare serenamente. Il legale di Claudia Conte respinge con forza anche le allusioni a una vicinanza della giornalista ad ambienti criminali, definendole prive di qualsiasi fondamento fattuale e offensive verso il suo impegno nella difesa della legalità. Allo stesso modo, viene definita completamente infondata e ridicola la tesi di un complotto politico ordito dalla Conte contro il governo. L'avvocato Forgione conclude con un appello ai diffamatori affinché si rassegnino all'evidenza: non ci sono rivelazioni sconvolgenti, illegalità, complotti o ricatti da sfruttare per continuare questa campagna stampa denigratoria, infondata e strumentale su un argomento che, peraltro, non dovrebbe suscitare alcun reale interesse pubblico. L'intento è quello di difendere la reputazione della giornalista e ristabilire la verità dei fatti, mettendo fine a speculazioni e accuse infondate che danneggiano la sua immagine professionale e personale





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