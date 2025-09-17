Lutto nel calcio serbo: morto tragicamente Milovanović a 41 anni

Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale serba, è morto a seguito di un doppio infarto durante una partita di veterani a Belgrado. Era un idolo dei tifosi e una leggenda della Stella Rossa con la quale ha vinto numerosi titoli.

Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale serba, a soli 41 anni. L'ex calciatore è deceduto a Belgrado a seguito di un doppio infarto che lo ha colpito durante una partita di un torneo di veterani.

I media serbi riportano che Milovanović sarebbe crollato sul campo a causa della improvvisa crisi cardiaca, nonostante l'immediato intervento dei soccorritori e le cure ricevute in ospedale non è stato possibile salvargli la vita. Milovanović era un vero idolo dei tifosi della Stella Rossa, con la quale ha collezionato 230 presenze e segnato 48 gol, conquistando numerosi titoli nazionali e coppe. La sua forte leadership e il legame profondo con il club lo hanno reso uno dei giocatori più amati nella storia della Stella Rossa, un simbolo di impegno e passione. Nel 2008 Milovanović ha intraprenduto un nuovo capitolo della sua carriera all'estero, trasferendosi al Lens in Francia, prima di giocare in Grecia con il Panionios nel 2011. Ha concluso la carriera professionale nel 2014 con il Voždovac, dopo aver accumulato anni di esperienza in diversi campionati europei. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un'ondata di dolore, ricordando un atleta capace di unire talento, dedizione e un forte legame con i tifosi ovunque abbia giocato. La Stella Rossa e le istituzioni calcistiche serbe stanno valutando di organizzare un omaggio ufficiale per celebrare la sua carriera e la sua memoria, onorando il contributo di Milovanović al calcio serbo e internazionale





