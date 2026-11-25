Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è morto suicida a 78 anni. Le lettere lasciate citano il procuratore De Luca e le accuse sul depistaggio della strage di via D'Amelio.

Gianni De Gennaro, il ex Capo della Polizia di Stato, è deceduto sabato scorso all'età di 78 anni per un suicidio avvenuto nella sua residenza di Fonteblanda. Le indagini preliminari e i verbali degli investigatori hanno confermato che l'evento è avvenuto dopo le 17:30 di venerdì, orario in cui le telecamere di sorveglianza lo hanno visto congedare il conducente e la scorta personale, isolandolo dal resto del palazzo.

Le lettere e l'attacco a Salvatore De Luca

Prima di togliersi la vita, Gianni De Gennaro ha lasciato quattro lettere datate 17 novembre, destinate a diverse figure e con scopi differenti. All'interno di uno di questi messaggi, un ex funzionario di polizia avrebbe indirizzato frasi ad alta tensione verso Salvatore De Luca, il procuratore della Repubblica di Caltanissetta. Nella missiva viene riportata la frase: Sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare, un riferimento esplicito alle accuse di depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

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Salvatore De Luca aveva già chiesto in precedenza il provvedimento degli arresti domiciliari per Gianni De Gennaro, accusandolo di aver deviato le indagini sull'omicidio di Paolo Borsellino e dei suoi cinque agenti della scorta. Questa richiesta era stata successivamente respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari, ma la tensione tra le due figure rimaneva elevata. Nella stessa lettera viene anche sottolineato come Gianni De Gennaro abbia dedicato tutta la sua vita alle istituzioni, difendendo il proprio operato contro quelle che riteneva being accuse ingiustificate.

Il contesto degli indagati e le accuse

Oltre all'ex Capo della Polizia, il magistrato Salvatore De Luca aveva richiesto l'allontanamento dalla libertà anche per altri due collaboratori di giustizia: Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi. Le perquisizioni effettuate il 12 e 13 novembre avevano portato alla luce elementi significativi, tra cui un hard disk che Gianni De Gennaro aveva lasciato volontariamente nella villa, accompagnato da un biglietto indirizzato proprio a Salvatore De Luca. Altri dispositivi elettronici sono stati rinvenuti nella residenza di Donatella Peruzzi, alimentando l'ipotesi di un coordinamento.

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La Procura di Roma non nutre dubbi sull'origine volontaria della morte di Gianni De Gennaro, qualificando l'episodio come suicidio. Tuttavia, le indagini si stanno orientando verso l'ipotesi del reato di istigazione a delitto o a suicidio, valutando se le comunicazioni scritte e le pressioni esterne abbiano potuto influenzare la decisione finale. I legali della famiglia stanno attualmente preparando l'istanza per il dissequestro della corrispondenza, mentre gli investigatori stanno esaminando il contenuto delle lettere per stabilire se e quando consegnarle ai parenti.

Le procedure future e il riesame legale

L'autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro verrà eseguita venerdì presso l'Università di Firenze, dove verrà accertato il nesso di causalità e le dinamiche esatte del decesso. Le esequie sono state programmate per lunedì alle ore 12:00 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove si riuniranno istituzioni, colleghi e familiari per il commiato ufficiale. Il clima che circonda queste fasi finali è teso a causa delle forti implicazioni politiche e giudiziarie legate al caso.

Nel panorama giudiziario più ampio, il primo dicembre il Tribunale del Riesame discuterà l'appello presentato dalla Procura contro il diniego degli arresti domiciliari per gli altri indagati, tra cui l'ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. L'avvocato di Contorno, che ha 80 anni ed è affetto da gravi problemi di salute, chiederà formalmente un rinvio dell'udienza sostenendo l'inidoneità dell'assistito a rendere dichiarazioni in questo momento. Il caso rimane sotto osservazione stretta da parte degli organi di informazione e delle autorità competenti.