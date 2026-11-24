Il progetto Luvia di quattro designer del IED Milano integra piante acquatiche e molluschi per migliorare la qualità delle acque lacustri, con piloti nel 2027.

Livio è l'innovativo sistema ecologico sviluppato da quattro giovani designer italiani per la protezione e la depurazione dei bacini lacustri. Il progetto, nato all'Istituto Europeo di Design di Milano, unisce la fitodepurazione attraverso piante acquatiche e la filtrazione naturale operata da molluschi bivalvi autoctoni. L'infrastruttura mira a monitorare costantemente la salute ambientale dei laghi, trasformando una tesi universitaria in un'iniziativa dalle forti ambizioni imprenditoriali e sostenibili. I progettisti hanno scelto il Lago d'Orta in Piemonte come contesto di riferimento iniziale, area storicamente colpita da inquinamento industriale e oggetto di interventi di bonifica già alla fine degli anni Ottanta.

La tecnologia ibrida Flora e Shell

La soluzione proposta da Luvia si articola in un'infrastruttura distribuita composta da due dispositivi fisici e una piattaforma digitale interconnessa. Il primo dispositivo, denominato Flora, è una struttura galleggiante modulare che ospita piante acquatiche capaci di assorbire i nutrienti in eccesso dall'acqua. Questo processo di fitodepurazione riduce i fattori che favoriscono la proliferazione delle alghe e contribuisce a mitigare i problemi ecologici residui dopo la bonifica storica del bacino piemontese. Flora integra inoltre sensori intelligenti in grado di rilevare parametri critici come temperatura, pH, torbidità e ossigeno disciolto.

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Il secondo dispositivo, chiamato Shell, rappresenta l'elemento più distintivo del progetto, concentrandosi sulla protezione dei molluschi bivalvi autoctoni come Unio elongatulus. Questi organismi svolgono una funzione ecologica fondamentale filtrando naturalmente l'acqua e trattenendo le particelle sospese durante l'alimentazione. Il modulo Shell è realizzato con materiali specifici tra cui ceramica, sabbia silicea e carbonato di calcio. La struttura è progettata per difendere i molluschi dai predatori invasivi, in particolare il gambero rosso della Louisiana, garantendo condizioni ottimali per la loro sopravvivenza e attività filtrante.

Stime di capacità e impatto ambientale

I quattro progettisti, Mattia Vinzia, Nicholas Ielpo, Giulia Romano e Lorenzo Russo, hanno elaborato proiezioni quantitative sulle potenzialità operative della loro infrastruttura ecologica. Una singola stazione Flora potrebbe contribuire al trattamento di circa 1.200 litri d'acqua al giorno. Parallelamente, un modulo Shell contenente 35 molluschi potrebbe filtrare circa 420 litri quotidianamente. Queste stime rappresentano una stima teorica del volume d'acqua gestito, che dovrà essere verificata rigorosamente attraverso le sperimentazioni pratiche sul campo in futuro.

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In uno scenario ipotetico che preveda l'installazione di 20 stazioni Flora e cinque moduli Shell, il volume complessivo stimato supererebbe i 9,5 milioni di litri all'anno. È fondamentale sottolineare che questi volumi non corrispondono automaticamente a una pari quantità di sostanze inquinanti rimosse, ma indicano la portata idrica trattata dai meccanismi naturali integrati. La piattaforma digitale raccoglie i dati dai sensori e li organizza per mettere a disposizione di ricercatori, amministrazioni e comunità locali informazioni dettagliate. Questo strumento permette di comprendere l'evoluzione dell'ecosistema e di programmare interventi mirati basati su evidenze concrete.

Proiezioni temporali e sviluppi futuri

Il progetto Luvia ha già ottenuto una significativa visibilità internazionale con la sua selezione per la Dutch Design Week di Eindhoven nei Paesi Bassi. L'apparizione è avvenuta nell'ottobre 2026, all'interno della mostra dedicata ai nuovi talenti del design internazionale. Questo riconoscimento internazionale segna un passaggio cruciale dalla fase di progettazione teorica a quella di sperimentazione concreta. I progettisti mirano a dimostrare che la tecnologia può diventare uno strumento per proteggere la natura, valorizzarne le risorse e aiutare gli ecosistemi a recuperare i propri equilibri senza sostituirsì ad essi.

I primi progetti pilota sono ufficialmente previsti per il 2027 e prevedono il coinvolgimento di realtà scientifiche e istituzioni competenti. Questo anno sarà dedicato alla validazione delle tecnologie e alla raccolta di dati reali per affinare le prestazioni del sistema. Le prime installazioni operative sono programmate per il 2028, segnando l'inizio dell'implementazione pratica su larga scala. L'ambizione finale dei quattro giovani designer è andare oltre il caso specifico del Lago d'Orta. Vogliono sviluppare un modello adattabile e replicabile per altri bacini italiani ed europei, offrendo una soluzione sostenibile alla gestione delle risorse idriche.