Luxon riconferma primo ministro NZ ma coalizione fragile

Christopher Luxon guida Nuova Zelanda con maggioranza di due seggi. I partiti alleati NZ First e ACT potrebbero controllare ministeri chiave.

Christopher Luxon confermerà il suo ruolo di Primo Ministro della Nuova Zelanda dopo le elezioni di sabato, ma guiderà un governo di coalizione con una maggioranza estremamente ridotta. I dati preliminari della Commissione Elettorale della Nuova Zelanda indicano che la coalizione di tre partiti potrebbe governare con un margine di soli due seggi. Questa situazione di instabilità strutturale segna un netto cambiamento rispetto ai precedenti mandati, creando un contesto di grande incertezza politica per il leader del Partito Nazionale.

La fragile posizione di Luxon nasce dal fatto che sia il Partito Nazionale di centro-destra sia il principale partito di opposizione, il Partito Laburista, hanno raccolto meno del 30% dei voti per la prima volta nella storia nazionale. Questa perdita di consenso a favore di partiti minori di sinistra, destra e centro riflette un fenomeno globale di allontanamento dall'establishment politico tradizionale. Gli analisti politici sottolineano come questo trend stia erodendo la capacità dei grandi partiti di formare governi stabili senza dover fare continui compromessi con attori terzi.

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Maggioranza minima e voti esteri

Il margine di due seggi potrebbe ulteriormente restringersi quando verranno conteggiati i voti esteri e altri voti speciali, che costituiscono un settimo del totale e tradizionalmente propendono verso opzioni politiche di sinistra. Il conteggio finale, programmato per il 27 novembre, potrebbe quindi determinare l'effettiva solidità numerica della coalizione. Se la maggioranza attuale si dissipasse, Luxon potrebbe avere bisogno del sostegno di un quarto partito per mantenere il governo, aprendo la porta al Partito Opportunità Centrista che sembra destinato ad entrare in parlamento per la prima volta.

Ministri chiave potrebbero perdere le portafogli

Luxon dovrà affrontare una governance priva di moderati chiave del suo stesso Partito Nazionale, tra cui il Ministro delle Finanze Nicola Willis e il Ministro dei Trasporti Chris Bishop, uno degli architetti principali della sua politica. In loro assenza, il Primo Ministro è probabile che debba elevare membri chiave dei suoi partner di coalizione, che hanno sempre chiesto posizioni economiche e sociali più conservatrici. Il Partito NZ First ha dichiarato che è imperativo assumere il controllo del Ministero dell'Immigrazione per imporre controlli più severi alla migrazione netta, mentre l'ACT Party di David Seymour ha affermato che il mantenimento del Ministero delle Finanze da parte del Partito Nazionale non è più sostenibile.

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Impatto economico e fiducia pubblica

La debolezza parlamentare avrà un impatto concreto sulla capacità di introdurre nuove politiche, secondo Kelly Eckhold, chief economist di Westpac, che ha affermato che qualsiasi governo formato dovrà fare affidamento sulla buona volontà di ogni singolo membro del parlamento. Il Partito Opportunità, che vuole una revisione della politica fiscale includendo un reddito di base universale di 19.400 dollari neozelandesi annui per la maggior parte dei residenti, finanziato da un'imposta fondiaria annuale dell'1,75%, aggiungerà un ulteriore strato di complessità alle trattative. Qiulae Wong, leader del Partito Opportunità, ha dichiarato che negozierà per prima con chiunque ottenga il maggior numero di seggi, rendendo improbabile un'alleanza con il Partito Laburista.

Tendenza globale e future vulnerabilità

Il pessimo risultato di Nazionale e Laburista specchia le elezioni in tutto il mondo sviluppato, dove governi di centro-destra e centro-sinistra hanno perso terreno a favore di partiti minori. Nel Regno Unito, i Verdi di sinistra e Reform UK di destra hanno visto crescere il loro sostegno, mentre in Australia One Nation a destra ha vinto in alcune indagini e in Europa i partiti di estrema destra in Francia, Germania e Austria stanno guadagnando terreno. Gareth Hughes, commentatore politico, ha avvertito che la crescita dei voti per NZ First e ACT trascinerà il Partito Nazionale ulteriormente a destra, lasciando Luxon vulnerabile e con le sue future prospettive di leadership incerte.