Luxury Talk: Innovazione e nuovi costumi nel settore del lusso

Il settore del lusso sta vivendo un momento di forte evoluzione, con le aziende chiamate a definire strategie capaci di coniugare solidità internazionale e nuove abitudini di consumo. In questo contesto, il "Fashion & Luxury Talk" di RCS Academy e Corriere della Sera analizza le trasformazioni che stanno ridefinendo il settore e mette in luce la capacità di adattamento e il valore dell'artigianato Made in Italy. Al centro del dibattito emerge un consumatore sempre più consapevole ed esigente, orientato verso nuovi valori e guidato da innovazione, dati, relazioni personalizzate e sostenibilità.

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