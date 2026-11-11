Måneskin reunion ufficiale Coachella 2027 e possibile sorpresa a Sanremo

La reunion dei Måneskin è confermata per il Coachella 2027. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan tornano insieme dopo la pausa solista, con date precise in California.

La band romana Måneskin ha reso ufficiale il ritorno sul palco internazionale dopo il periodo dedicato alle carriere individuali dei membri. I quattro musicisti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, sono stati inseriti nel cartellone del festival musicale californiano Coachella 2027. Questo annuncio segna la fine delle incertezze sulla futura attività del gruppo e conferma la loro presenza negli Stati Uniti per la primavera prossima.

Date ufficiali e storico ritorno al Coachella

I concerti dei Måneskin al Coachella 2027 sono programmati per due date specifiche: il 10 aprile e il 17 aprile. Il festival si svolgerà nella città di Indio, in California, suddiviso in due weekend che coprono i periodi dal 9 all'11 aprile e dal 16 al 18 aprile. Per i membri della band, questa sarà una seconda esperienza al Coachella, poiché si erano già esibiti nell'edizione del 2022, sfruttando l'onda del successo internazionale raggiunta in quel periodo. La scelta di suonare nei giorni di sabato indica un posizionamento strategico all'interno della programmazione artistica dell'evento.

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Line-up star e rappresentanza italiana

Il cartellone del Coachella 2027 vede come headliner Dua Lipa, che guiderà il festival per la prima volta, e SZA. Tra le altre grandi attese spicca Madonna, che tornerà a esibirsi nello Dance Tent, lo stesso spazio utilizzato nel 2006. La lineup include anche Phoebe Bridgers, Daddy Yankee, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO e Robyn. La sezione elettronica sarà curata da Peggy Gou, Tiësto, Martin Garrix e Charlotte de Witte. Oltre ai Måneskin, l'Italia sarà rappresentata da Giorgio Moroder e dai Mathame, confermando la forte presenza nazionale nel festival.

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Sospetto debutto italiano al Festival di Sanremo

Prima del ritorno americano, potrebbe esserci un'apparizione anticipata dei Måneskin in Italia. Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe lavorando per riportare il gruppo sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo. Il festival è programmato per svolgersi dal 16 al 20 febbraio 2027. Un'eventuale partecipazione anticiperebbe di quasi due mesi i concerti in California, creando un momento di grande attesa per il pubblico italiano. Tuttavia, al momento manca ancora una conferma ufficiale riguardo alla presenza del gruppo romano alla kermesse canora.

Biglietteria e modalità di accesso agli eventi

La vendita generale dei biglietti per il Coachella 2027 è prevista per venerdì 13 novembre alle 12, ora locale. Gli ingressi possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale del festival, che offre anche pacchetti combinati con alloggio e trasporti. I prezzi annunciati per gli ingressi generali partono da 599 dollari, corrispondenti a circa 537,76 euro, per il primo weekend. Per il secondo weekend, il costo base è di 549 dollari. Come nelle precedenti edizioni, è attesa la diretta streaming dei concerti su YouTube, permettendo anche a chi non sarà presente in California di seguire il ritorno dei Måneskin.