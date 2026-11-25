Máxima d'Olanda dimostra come indossare la mantella con stile a Zeist e Amsterdam, abbinando colori e tessuti per un look sofisticato e contemporaneo.

La Regina Máxima d'Olanda ha confermato la sua influenza decisiva sulla moda internazionale indossando la mantella in due occasioni distinte nel giro di sole ventiquattr'ore. Il 23 novembre ad Amsterdam e il 24 novembre a Zeist, la sovrana ha presentato due interpretazioni distinte di questo capo iconico, dimostrando come trasformare un accessorio storicamente formale in un elemento di eleganza moderna e pratica.

La mantella come capo versatile e pratico

Questo capo rivisitato permette di intravedere l'outfit sottostante e può essere rimosso con facilità durante le apparizioni pubbliche, offrendo versatilità. Máxima predilige questo modello da diversi anni, scegliendo tagli che evitano qualsiasi aspetto antiquato o eccessivamente rigido. Il segreto risiede nell'equilibrio tra abbinamenti cromatici e giochi di texture, creando look replicabili anche nella vita quotidiana.

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Il debutto di Zeist con completino coordinato

In occasione del primo anniversario della fondazione Financieel Gezond Nederland a Zeist il 24 novembre, Máxima ha scelto un completo firmato da un brand di lusso, caratterizzato da ampi revers e aperture laterali. La sovrana ha abbinato il capospalla a una gonna midi coordinata, smorzando la rigidità del tailleur con un top verde brillante. L'outlook è stato completato da décollè in camoscio e una clutch coordinata, lasciando spazio a un unico accessorio decorativo.

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La prima apparizione ad Amsterdam con Valentino

Il giorno precedente, il 23 novembre, al National Resilience Summit di Amsterdam, la Regina ha optato per una versione più classica della cappa in bordeaux tratta dalla collezione Resort 2020 di Valentino. L'abito con gonna tartan firmata Natan è stato stretto in vita da una cintura dorata, conferendo al look un'allure contemporanea e strutturata. Questo capo è parte integrante del guardaroba reale dal 2021, indossato anche dalla principessa ereditaria Amalia nel 2025.

Strategie di abbinamento per il nuovo anno

Per replicare lo stile di Máxima, si consiglia un tailleur pantalone grigio sostituito da una borsa a tracolla capiente. I colori ideali includono tonalità meno accese come il borgogna e il blu notte, perfetti con il grigio. In alternativa, si può sostituire la gonna scozzese con una maxi gonna lunga in raso neutro, sottolineando il contrasto di texture con la lana della mantella.