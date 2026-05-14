M23 and Rwandan Army Allegedly Commit Massacres, Rapes and Abductions in Congo

Human Rights Watch has reported that M23 rebels and the Rwandan army perpetrated killings, rapes, and abductions in Uvira, eastern Democratic Republic of Congo during their month-long occupation.

Un gruppo per i diritti sostiene che l'M23 e l'esercito ruandese hanno perpetrato crimini contro l'umanità e stupri nell'Uvira del Congo. Il 12 maggio 2026, i civili erano a mercato a Sange, nella provincia del Sud Kivu della Repubblica Democratica del Congo, mentre le forze armate del Congo (FARDC) riprendono il controllo di diverse località nelle pianure di Ruzizi dopo il ritiro dei ribelli dell'M23 dal territorio di Uvira.

Secondo un rapporto pubblicato giovedì da Human Rights Watch, i ribelli dell'M23 e l'esercito ruandese hanno commesso crimini gravi nell'occupazione di Uvira tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Hanno documentato 53 uccisioni sommarie, otto stupri e 12 sparizioni forzate perpetrate dai ribelli durante la loro presa e occupazione del capoluogo.

Tra i crimini commessi, figurano anche sparizioni forzate dei civili e tentati rapimenti di uomini e bambini accusati di avere anche solo storie di collegamento ai gruppi miliziani locali sostenuti dal governo del Congo. Inoltre, durante la loro occupazione, i ribelli avevano sparato contro i civili che si ritiravano e toltevano dalle abitazioni gli uomini e i bambini accusati di avere legami con le milizie locali, secondo le accuse degli attivisti.

Rwanda e la portavoce dei ribelli non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento. Entrambi deny le accuse di abusi dei diritti umani e accusano l'esercito congolese e le milizie alleate di commettere attentati contro i membri della comunità Tutsi. Negli ultimi giorniépti ribelli hanno ritirati dalle posizioni in Sudo Kivu contagiando di circa 30 chilometri più a nord, dopo un mese-lungo ritiro di fatto in cui si sono distaccati praticamente tutte le infrastrutture.