Human Rights Watch has reported that M23 rebels and the Rwandan army perpetrated killings, rapes, and abductions in Uvira, eastern Democratic Republic of Congo during their month-long occupation.
Un gruppo per i diritti sostiene che l'M23 e l'esercito ruandese hanno perpetrato crimini contro l'umanità e stupri nell'Uvira del Congo. Il 12 maggio 2026, i civili erano a mercato a Sange, nella provincia del Sud Kivu della Repubblica Democratica del Congo, mentre le forze armate del Congo (FARDC) riprendono il controllo di diverse località nelle pianure di Ruzizi dopo il ritiro dei ribelli dell'M23 dal territorio di Uvira.
Secondo un rapporto pubblicato giovedì da Human Rights Watch, i ribelli dell'M23 e l'esercito ruandese hanno commesso crimini gravi nell'occupazione di Uvira tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Hanno documentato 53 uccisioni sommarie, otto stupri e 12 sparizioni forzate perpetrate dai ribelli durante la loro presa e occupazione del capoluogo.
Tra i crimini commessi, figurano anche sparizioni forzate dei civili e tentati rapimenti di uomini e bambini accusati di avere anche solo storie di collegamento ai gruppi miliziani locali sostenuti dal governo del Congo. Inoltre, durante la loro occupazione, i ribelli avevano sparato contro i civili che si ritiravano e toltevano dalle abitazioni gli uomini e i bambini accusati di avere legami con le milizie locali, secondo le accuse degli attivisti.
Rwanda e la portavoce dei ribelli non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento. Entrambi deny le accuse di abusi dei diritti umani e accusano l'esercito congolese e le milizie alleate di commettere attentati contro i membri della comunità Tutsi. Negli ultimi giorniépti ribelli hanno ritirati dalle posizioni in Sudo Kivu contagiando di circa 30 chilometri più a nord, dopo un mese-lungo ritiro di fatto in cui si sono distaccati praticamente tutte le infrastrutture.
Rwanda, però, continua a sostenere che non ha alcun ciò che riguarda con i ribelli dell'M23. Inoltre, anche gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Forza di Difesa Ruandese e a alti ufficiali dell'esercito per il supporto implicito che è stato ritenuto di contra weiss do loro. Presentemente, i combattimenti continuano in Congo orientale anche dopo che i mediator internazionali delle Nazioni Unite e altri sono passati a sostegno delle attività da parte le parti in conflitto da diverse settimane. M23 Rebels Rwandan Army War Conflict Abductions Human Rights Attacks Human Rights Abuses Accusations Of Crimes Against Humanity Rights Violations Fighting In Congo Obama Administration Clinton Administration Human Rights Watch Rwanda Government M23 Rebel Group Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources. Carabinieri blitz: sei accuse di sequestro di persona a scopo d'estorsione e estorsione aggravataCarabinieri in operation targeting a criminal gang responsible for abductions, extortion, and threats along the Roman coastline; victims subjected to violence and torture in search of missing briefcase. Moderna e i vaccini contro i hantavirusLa società statunitense di biotecnologia Moderna ha guadagnato al Nasdaq quasi 7 punti percentuali negli ultimi 5 giorni, registrando +6,22% solo nella giornata di ieri. Gli investitori la valutano come l'azienda meglio posizionata per affrontare un’epidemia. Inoltre, virologo dell'Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases di Frederick (Maryland), Jay Hooper, ha parlato con Nature spiegando come i dati di Fase I del vaccino siano promettenti ma ci sono diversi ostacoli per arrivare a produrlo. L'esercito punta da tempo ad avere un vaccino poiché questi virus sono trasmessi dai roditori e rappresentano un rischio per le truppe sul campo. Iran Condemns Kuwait's Arrest of Four People Allegedly Linked to Revolutionary GuardsIran’s foreign ministry on Tuesday condemned Kuwait’s arrest of four people it said were affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, saying they were on maritime patrol and entered the Gulf country’s territorial waters due to ‘disruption in their navigation.’ The ministry rejected Kuwait’s statements saying that Iran was planning ‘hostile actions’ against the Gulf country.
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