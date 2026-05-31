M5S attacca la nuova legge elettorale: 'Politicamente sbagliata e fuori tempo'

Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle critica la legge elettorale proposta dalla maggioranza, definendola sbagliata nei tempi e nei contenuti. Annuncia battaglia in Parlamento con proposte alternative.

Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle ha criticato duramente la nuova legge elettorale proposta dalla maggioranza di governo, definendola 'politicamente sbagliata nel merito e anche nei tempi, visto che arriva a fine legislatura e in un momento in cui il Paese deve affrontare ben altre emergenze'.

In una intervista esclusiva, il leader pentastellato ha spiegato le ragioni del dissenso, sottolineando come il provvedimento sia stato accelerato dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia.

'È una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori - ha affermato - ed è palese il tentativo della maggioranza di provare a rimanere arroccati al potere ora che stanno perdendo consensi'. Il M5S non si limiterà a dichiarazioni di dissenso.

'Troveremo il modo e lo strumento per fare le nostre proposte in Parlamento - ha assicurato il vicepresidente - con un impianto per noi non sostenibile'. Tra i punti più controversi, il listino dei 105 parlamentari super nominati (70 seggi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama), definito 'indecente' dal Movimento. Sebbene la soglia per il premio di maggioranza sia stata alzata dal 40 al 42%, questo non basta a rendere la legge accettabile.

Positivo invece l'eliminazione del ballottaggio, ma l'impianto complessivo rimane sbagliato. Il Movimento ribadisce la propria posizione storica a favore delle preferenze, ma sottolinea che il problema è strutturale: 'Aggiungendo o togliendo un elemento, il nostro giudizio complessivo non cambia'. Sul fronte delle alleanze, il vicepresidente ha precisato che prima vengono i temi: 'Dopo che si trova una convergenza sui temi, si parlerà del candidato premier e a quel punto le primarie potrebbero essere la strada giusta'.

La legge elettorale, secondo il M5S, è un tentativo di mantenere il potere da parte di una maggioranza in calo nei sondaggi, e il dialogo con i partiti di governo è stato finora impraticabile a causa dell'impianto insostenibile proposto. La battaglia in Parlamento si preannuncia accesa, con il Movimento pronto a presentare emendamenti e proposte alternative per garantire sia la governabilità sia il rispetto dell'intenzione del voto dei cittadini





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