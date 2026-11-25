I negoziati fiscali si fermano sulla tassazione della finanza. Il M5S accusa PD e AVS di aver rimesso in discussione l'accordo sui grandi patrimoni. Ripresa domani.

Il tavolo di negoziato fiscale tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra si è interrotto improvvisamente, creando un blocco improvviso sulle intese per la riforma della tassazione dei ricchi. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, aveva dichiarato con certezza che l'accordo si sarebbe concluso nella giornata odierna, anticipando una chiusura imminente delle trattative.

La trincea sulla tassazione della finanza

Il punto di non ritorno riguarda specificamente il contributo previsto per i grandi patrimoni, l'elemento su cui ieri si erano registrati i progressi più significativi verso un'intesa. Secondo la ricostruzione fornita dal Movimento 5 Stelle, le delegazioni del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra hanno rimesso in discussione la formula proposta, compromettendo la soluzione trovata in giornata. La riunione è stata pertanto aggiornata a domani, giovedì 26 novembre, alle ore 15:00 per cercare di sbloccare la situazione.

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Proposta M5S e esclusione degli asset produttivi

L'ipotesi discussa ieri prevedeva una misura fiscale unitaria per i cittadini più abbienti, studiata per considerare contemporaneamente sia il patrimonio globale sia le attività finanziarie detenute. Una componente cruciale di questa proposta era l'esclusione dai calcoli dei beni impiegati direttamente nelle attività produttive, per non penalizzare l'imprenditoria reale. Su questa base tecnica, il Movimento 5 Stelle riteneva di avere tutte le condizioni necessarie per chiudere definitivamente l'accordo quadro.

Le accuse reciproche sui cambiamenti di rotta

Giuseppe Conte ha espresso delusione definendo il ritorno indietro un fenomeno incomprensibile, pur essendosi avvicinati alla dirittura finale con una soluzione che sembrava equilibrare gli interessi in gioco. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, ha chiarito che la proposta presentata al tavolo di mattina abbinava una patrimoniale esclusiva per gli asset non produttivi a un aumento della tassazione sulle speculazioni finanziarie.

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L'opinione del M5S e gli obiettivi futuri

Secondo quanto riferito da Riccardo Ricciardi, il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra hanno rifiutato l'idea di tassare la grande finanza, nonostante ci fosse stato un consenso preventivo su tale punto in incontri precedenti. Il Movimento 5 Stelle intende destinare il gettito derivante da questa misura specifica per ridurre il carico fiscale sul ceto medio e sulle fasce di popolazione con redditi più bassi, invertendo la pressione contributiva.

Piano di azione per la riunione di domani

La prossima sessione di confronto, fissata per giovedì 26 novembre, ripartirà esclusivamente dalla questione irrisolta emersa oggi, ovvero la decisione definitiva su come e se includere la tassazione delle attività finanziarie nell'accordo generale sul contributo dei super ricchi. La risoluzione di questo nodo specifico rimane la priorità assoluta per sbloccare la situazione fiscale e permettere la chiusura del disegno di legge entro i tempi previsti.