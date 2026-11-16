M5S e Schlein sul patto fiscale: tassa sui ricchi, ma no alla patrimoniale generalizzata

Il Movimento 5 Stelle e il Pd delineano la posizione sulla tassazione dei super ricchi. Mario Turco spiega perché l'Ocse e l'Avis sconsigliano la patrimoniale generale.

Il dibattito sulla giustizia fiscale in Italia sta assumendo contorni precisi e definiti, con il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico che cercano di allineare le proprie posizioni su un tema caldo come la ridistribuzione della ricchezza. Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha chiarito in un'intervista al Corriere della Sera la posizione del suo partito, distinguendosi nettamente dalla proposta di patrimoniale generalizzata avanzata da Avs e Oxfam. Turco ha dichiarato che la giustizia fiscale rimane una delle battaglie fondamentali per il M5S, ma ha sottolineato come il modo in cui la questione viene impostata debba essere preciso per evitare effetti controproducenti sull'economia reale.

Posizione M5S sulla tassazione dei patrimoni netti

Il vicecapo della Camera ha espresso chiaramente l'ostilità del Movimento 5 Stelle verso l'imposta progressiva sui patrimoni personali netti superiori a 5,4 milioni di euro. Questa proposta, scritta da Oxfam e fatta propria da Avs, è stata definita problematica per diversi motivi strutturali. Turco ha evidenziato che esistono criticità già segnalate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ovvero l'Ocse, relative alla valutazione annuale di immobili e partecipazioni in società, sia quotate che non quotate. Tali complessità potrebbero generare un aumento significativo dei contenziosi tributari, rallentando il processo giudiziario e amministrativo.

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Un altro nodo centrale riguarda il rischio concreto che un imprenditore con un patrimonio elevato ma con poca liquidità personale possa essere costretto ad attingere a risorse dell'impresa. Questa situazione comporterebbe una sottrazione di capitali destinati agli investimenti, compromettendo così la crescita aziendale e l'occupazione. Inoltre, Turco ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà nel garantire un gettito fiscale costante nel tempo, oltre ai lunghi tempi di attuazione stimati in un arco temporale di tre o quattro anni, rendendo l'attuazione di una patrimoniale generalizzata un processo lento e incerto.

Alternative proposte dal Movimento 5 Stelle

Nonostante le riserve sulla patrimoniale, Mario Turco ha assicurato che il Movimento 5 Stelle non intende passare per un partito immune dalla tassazione delle grandi ricchezze. L'obiettivo rimane quello di tassare di più le grandi ricchezze finanziarie, proponendo di aumentare progressivamente l'attuale imposta dello zero punto due per cento fino a raggiungere l'uno per cento. Questa misura è stata delineata con l'intento preciso di non colpire i piccoli risparmiatori, i conti correnti ordinari, i depositi bancari e gli strumenti previdenziali, proteggendo così la classe media e i nuclei familiari più vulnerabili.

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Il vicepresidente del M5S ha inoltre proposto un'ulteriore misura strutturale: una tassa sui grandi profitti derivanti dalla speculazione finanziaria ad alta frequenza. Queste due proposte sono state presentate come strumenti permanenti, più semplici da applicare e potenzialmente più efficaci rispetto a una tassa patrimoniale una tantum. L'approccio del Movimento 5 Stelle si concentra quindi sulla stabilità del sistema fiscale e sulla capacità di generare entrate senza danneggiare il capitale produttivo, gli investimenti necessari per il futuro o il tessuto occupazionale nazionale.

Allineamento con il Partito Democratico

La posizione di Mario Turco trova un notevole punto di contatto con quanto affermato domenica scorsa dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha mostrato una chiara apertura verso una tassa sui super ricchi. Schlein ha ribadito che il Pd è favorevole a una tassazione che colpisca i patrimoni elevati, purché questa non penalizzi il capitale produttivo, gli investimenti e l'occupazione. Questo allineamento di principio tra le due forze di maggioranza crea un terreno comune su cui costruire il tavolo di coalizione convocato sui temi fiscali.

Nonostante l'apertura di Schlein, il segretario del Pd Giuseppe Conte ha espresso dubbi sulla modalità di applicazione di tali misure, suggerendo che un approccio troppo generico potrebbe essere fuorviante. Il dibattito si sta quindi concentrando sulla necessità di trovare una sintesi nel cosiddetto campo largo fiscale, dove le diverse sensibilità politiche possono convergere verso una soluzione condivisa. L'obiettivo finale rimane quello di garantire una tassazione efficace, progressiva e strutturale delle grandi ricchezze finanziarie, senza colpire l'economia reale e le imprese che rappresentano il motore della crescita italiana.