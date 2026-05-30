Macchi e Volpi trionfano agli Assoluti di fioretto sulla Terrazza del Pincio

Filippo Macchi e Alice Volpi hanno vinto i titoli italiani di fioretto agli Assoluti Frecciarossa, disputati sulla Terrazza del Pincio a Roma. Macchi ha battuto Tommaso Marini 15-7, mentre Volpi ha superato Martina Favaretto 15-8.

Sulla Terrazza del Pincio, con una cornice di pubblico variegata tra appassionati e semplici curiosi nel vedere una pedana posizionata in maniera strategica per ammirare le bellezze della Capitale, Filippo Macchi e Alice Volpi si sono laureati campioni italiani di fioretto al termine della prima giornata degli Assoluti targati Frecciarossa.

Primo titolo in carriera per Filippo Macchi. Il doppio argento olimpico di Parigi 2024 ha vinto la finale maschile per 15-7 il derby in casa Fiamme Oro contro Tommaso Marini. In un podio con tutti e quattro i componenti della squadra italiana dell'ultima Olimpiade francese, si sono classificati al terzo posto Alessio Foconi del Centro Sportivo Aeronautica Militare e Guillaume Bianchi del Gruppo Scherma Fiamme Gialle.

Macchi ha dichiarato che questa location da brividi gli ha dato ancora più carica e che è stato un periodo intenso sia per la scherma che per lo studio. Ha aggiunto di essere felicissimo d'aver conquistato per la prima volta nella sua vita un titolo italiano che qui, nel cuore di Roma, ha veramente un sapore speciale.

Il successo gli è valso anche il Premio Livio Di Rosa, in memoria di uno dei miti della classe magistrale italiana, offerto dal Circolo Scherma Mestre. Anche nella prova femminile l'ultimo atto è stato un match tutto in casa Fiamme Oro: ha vinto Alice Volpi che, dopo Milano 2018, Palermo 2019 e Cassino 2021, si è laureata per la quarta volta in carriera campionessa d'Italia tra le fiorettiste battendo per 15-8 Martina Favaretto.

Medaglie di bronzo per Anna Cristino del Centro Sportivo Carabinieri e Matilde Molinari del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Volpi ha sottolineato che è una vittoria che ha grande significato per lei e che è veramente emozionata d'aver conquistato questo titolo in uno splendido scenario, sulla Terrazza del Pincio davanti a una bellissima cornice di pubblico. Domani, nella seconda giornata, protagonista sarà ancora il fioretto maschile e femminile che assegnerà i titoli a squadre di serie A1.

Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 9 mentre le finali per l'oro andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 20 e diretta su Rai Sport. Classifica maschile: 1. Filippo Macchi (Fiamme Oro Roma), 2. Tommaso Marini (Fiamme Oro Roma), 3.

Alessio Foconi (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 3. Guillaume Bianchi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 5. Giulio Lombardi (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 6. Gian Maria Antonini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 7.

Giuseppe Franzoni (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 8. Emanuele Iaquinta (Gruppo Scherma Fiamme Gialle). Classifica femminile: 1. Alice Volpi (Fiamme Oro Roma), 2.

Martina Favaretto (Fiamme Oro Roma), 3. Anna Cristino (Centro Sportivo Carabinieri), 3. Matilde Molinari (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 5. Francesca Palumbo (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 6.

Elisabetta Bianchin (Centro Sportivo Aeronautica Militare), 7. Camilla Mancini (Gruppo Scherma Fiamme Gialle), 8. Matilde Calvanese (Fiamme Oro Roma)





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Scherma Fioretto Campionati Italiani Filippo Macchi Alice Volpi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malore a Milano: ricovero, dimissioni repentine e indagine per un incidente con SUVUn malore a Milano ha portato una persona al Policlinico in stato confusionale. Dopo il ricovero, le dimissioni sono state repentine e si vocifera di un'indagine a carico della persona dopo un incidente con un SUV. La vicenda ha scatenato un dibattito sui social, tra chi deride e chi critica da dietro uno schermo. Tuttavia, alcuni personaggi televisivi hanno deciso di intervenire per chiedere rispetto, ricordando le proprie esperienze personali con l'ansia e i farmaci psicofarmaci. Belen Rodriguez potrebbe rischiare una denuncia per omissione di soccorso a seguito di due incidenti con il suo SUV senza fermarsi. Intanto, Caterina Balivo ha mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro, una vasca a incasso e una terrazza con vista sulla Capitale.

Read more »

Tornano sulla Terra gli astronauti di Shenzhou-21 dopo quasi sette mesi sulla TiangongL'equipaggio cinese della missione Shenzhou-21 ha completato con successo la sua permanenza di etwa sette mesi sulla stazione spaziale Tiangong, atterrando in buona salute nella Mongolia Interna. La missione era partita il 31 ottobre 2025 dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan a bordo di un razzo Long March-2F.

Read more »

Roma accoglie al Pincio gli Assoluti di scherma olimpica e paralimpica: ci sono tutti i bigDomani, sabato, le prime finali col fioretto maschile e femminile. Il n.1 Federscherma Mazzone: 'Un’edizione speciale, spettacolare e inclusiva'

Read more »

Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia per motivi di sicurezzaIl Prefetto di Reggio Emilia ha vietato i concerti di Kanye West e Travis Scott previsti per il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena della città. La decisione è stata presa a seguito delle istanze presentate dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il concerto di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. Intanto, a Roma, l'estate si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per gli eventi climatici estremi. A giugno, Roma offre un calendario ricco di eventi e spettacoli imperdibili. A Milano, invece, una bizzarra superstizione vede i cittadini e i turisti fare le piroette sui testicoli di un toro per portare fortuna. Gli italiani, sensibili alle crisi e alle carestie nel mondo, si sentono sempre più stanchi. L'attore Francesco Pannofino lancia un appello per Unhcr: 'Torniamo a sentire'. Caterina Balivo ha recentemente mostrato la sua casa elegante a Roma, con una libreria di design da 3mila euro, una vasca a incasso e una terrazza con vista sulla Capitale. Alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026, non è stato centrato nessun 6 né 5+, ma sono stati centrati dieci 5 da 15mila euro. Il tennista Jannik Sinner ha espresso preoccupazione per la sua salute e ha annunciato la sua voglia di staccare e fare accertamenti. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo un doppio incidente con il suo Suv senza fermarsi. Le foto dei passanti hanno immortalato la scena.

Read more »