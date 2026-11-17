Le autorità greche e nordmacedoni hanno sgominato una rete di cinque persone accusate di pianificare un attentato in Grecia sotto istruzioni iraniane, confermando l'arresto di tutti i sospettati.

Le autorità di sicurezza della Macedonia del Nord e della Grecia hanno annunciato martedì il fermo di cinque persone, accusate di aver pianificato un attentato a sfondo politico nel territorio greco sotto la supervisione di elementi collegati all' Iran. L' operazione congiunta, resa nota dai servizi di intelligence di entrambi i paesi, ha portato alla luce un intricato complotto volto a commettere un atto terroristico mirato, rivelando una rete operativa che operava con istruzioni dirette da attori stranieri.

Dettagli dell'indagine e meccanismo operativo

L'Agenzia per la sicurezza nazionale della Macedonia del Nord ha confermato in un comunicato ufficiale di aver smantellato una cellula attiva che, sotto le precise istruzioni di un cittadino iraniano, aveva programmato l'eliminazione fisica di un bersaglio specifico, pur non rendendo pubblica l'identità della vittima designata. Le indagini, condotte in stretta collaborazione con i servizi segreti greci, hanno permesso di tracciare i collegamenti tra il gruppo di esecutori e la struttura di comando estera, identificando legami con i servizi di sicurezza iraniani e con un noto esponente del crimine organizzato locale che ha facilitato il reclutamento degli operatori sul campo.

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Dall'inizio del 2026, l'Agenzia per la sicurezza nazionale della Macedonia del Nord ha intrapreso una serie di attività investigative mirate a scoprire le intenzioni e i piani dettagliati di individui legati ad attori stranieri, in particolare iraniani, con l'obiettivo esplicito di impedire la commissione di atti terroristici sul territorio nazionale. Questa fase preventiva ha consentito di monitorare le movimentazioni della rete e di coordinare le azioni repressive con i partner greci, dimostrando l'efficacia dello scambio di informazioni tra le agenzie di intelligence dei due stati balcanici.

Posizioni delle parti e ruoli dei sospettati

Secondo quanto riferito dai funzionari della sicurezza greci, l'arresto chiave dell'operazione è avvenuto il 12 novembre in territorio ellenico, quando un cittadino della Macedonia del Nord è stato identificato e successivamente estradato nel suo paese di origine. Questo trasferimento ha fornito alla Macedonia del Nord gli elementi necessari per lanciare l'operazione operativa che ha portato al fermo degli altri quattro membri della cellula, consolidando la posizione legale per tutti i procedimenti in corso contro i presunti autori materiali del progetto criminale.

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Il Ministero dell'Interno della Macedonia del Nord ha ufficialmente confermato il fermo di cinque persone, chiarendo il quadro dell'indagine che ha coinvolto individui con precedenti penali certificati. Un funzionario dell'intelligence greca ha aggiunto che uno degli arrestati nel territorio nordmacedone avrebbe probabilmente rivelato dettagli cruciali sugli incontri segreti con il referente iraniano e sui piani specifici per l'esecuzione dell'attentato, fornendo così alle autorità le prove necessarie per smantellare completamente la rete operativa.

Il gruppo di sospettati, composto da soggetti con una storia di criminalità, aveva effettuato viaggi in Iran per incontrare il proprio referente e ricevere le direttive operative. L'Agenzia per la sicurezza nazionale della Macedonia del Nord ha precisato che il cittadino iraniano coinvolto nella gestione della rete dispone di un'ampia gamma di contatti personali e professionali, collaborando attivamente con i servizi di intelligence iraniani per coordinare le attività illecite e garantire il flusso delle risorse necessarie al compimento dell'attentato.

Impatto reale e prossimi passi processuali

La scoperta di questo complotto rappresenta un colpo significativo per le attività di destabilizzazione organizzate da attori esterni, dimostrando la capacità dei servizi di sicurezza europei di intercettare e neutralizzare le minacce alla stabilità regionale prima che si materializzino in atti violenti. L'arresto di cinque elementi attivi, unito alla destrutturazione della catena di comando estera, elimina immediatamente il rischio di un attacco nel breve termine, garantendo maggiore serenità alla popolazione e alle istituzioni dei paesi coinvolti.

Con le confessioni emerse durante gli interrogatori e le prove raccolte grazie alla cooperazione internazionale, le autorità nordmacedoni e greche sono ora concentrate sulla definizione delle accuse formali e sulla preparazione dei fascicoli giudiziari. La collaborazione continua tra le agenzie di intelligence rimane fondamentale per monitorare eventuali tentativi di ricostituzione della rete o per identificare altri eventuali complice che potrebbero essere emersi durante le indagini, assicurando che la giustizia venga fatta in modo trasparente ed efficace.