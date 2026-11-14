Macelleria Di Vico chiude a Treviso dopo un mese: il titolare rivela i motivi

Davide Di Vico chiude la macelleria boutique a Treviso dopo un mese. Ecco i motivi logistici e commerciali della decisione improvvisa e i piani futuri a Maserada.

La Macelleria Di Vico ha inaugurato la sua attività nel centro di Treviso a fine settembre con l'ambizioso obiettivo di riqualificare una zona urbanamente delicata, ma ha chiuso i battenti solo un mese dopo. L'imprenditore Davide Di Vico ha annunciato la chiusura anticipata della boutique con banco carni, lasciando i clienti e i passanti sorpresi di trovare la vetrina nuovamente vuota.

La logica del declino commerciale nel centro

Il titolare ha spiegato che la decisione di chiudere è stata presa per il bene di tutti, evitando così di accumulare debiti o di aumentare i prezzi in modo insostenibile per i consumatori. Nonostante l'investimento iniziale consistente, le condizioni logistiche e il traffico nella piazza non hanno risposto alle aspettative. Di Vico ha evidenziato come la pedonalizzazione del centro nel sabato,理论上 la giornata con il maggiore incasso, abbia avuto l'effetto contrario.

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Il comportamento dei giovani e la mancanza di parcheggio

Secondo Davide Di Vico, il sabato nel centro di Treviso arriva prevalentemente una fascia di giovani che non spende nei negozi di alimentari di fascia alta. La clientela tradizionale, invece, rimane a casa o evita la zona a causa della mancanza di posti auto. Il proprietario ha confermato che il lavoro non mancava, ma il bilancio complessivo dell'area non garantiva la sostenibilità del progetto commerciale.

Confronto con il successo a Carbonera

La situazione a Treviso risulta drasticamente diversa da quella di Carbonera, dove Di Vico fatturava il triplo a parità di clientela. Questo divario economico ha convinto l'imprenditore a concentrare le proprie energie altrove. Non è la prima volta che un'attività di Di Vico subisce una chiusura anticipata a Treviso; precedentemente, un punto vendita a Fiera era rimasto aperto solo sei mesi per problemi tecnici strutturali.

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La strategia di espansione in altri comuni

Nonostante il fallimento dell'esperienza trevigiana, Davide Di Vico continua la sua attività a Carbonera senza interruzioni. Il piano di espansione si sta ora orientando verso nuovi comuni del Veneto. Il 14 novembre aprirà un nuovo punto vendita a Maserada di Piave, negli spazi dell'ex macelleria Cenedese in via Roma 16, con ulteriori aperture previste a breve anche a Breda di Piave.

Il fallimento come lezione imparata

L'epilogo della macelleria nel centro di Treviso rappresenta una delusione per l'imprenditore, che aveva scelto quegli spazi specifici per portare in città un progetto di qualità. La chiusura improvvisa lascia di stucco i clienti, ma riflette la dura realtà del commercio al dettaglio quando le condizioni logistiche e demografiche non sono allineate alle aspettative di vendita.