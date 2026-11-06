Macklemore: I principali venues USA rifiutano il suo tour Free Palestine

Macklemore denuncia il boicottaggio delle sale da concerto americane, incluso il Madison Square Garden, per il suo tour in supporto a Gaza dopo la sua esclusione da Ed Sheeran.

Il rapper americano Macklemore ha annunciato che le principali sale da concerto degli Stati Uniti, incluso il celebre Madison Square Garden di New York, hanno rifiutato di organizzare il suo tour " Free Palestine", che ha appena concluso tre date di successo in Europa. L'artista ha rivelato questa esclusione venerdì, evidenziando come nove diverse strutture negli Stati Uniti abbiano negato la possibilità di prenotare date disponibili fino alla fine dell'anno corrente.

Le cause del conflitto con gli organizzatori

Il conflitto è nato ad agosto quando Macklemore è stato rimosso come artista di apertura dal tour del musicista britannico Ed Sheeran. L'artista ha dichiarato in quel momento che i proprietari degli stadi si erano opposti fermamente alla sua intenzione di pronunciare la frase "Free Palestine" sul palco durante le esecuzioni. Da allora, la sua richiesta di utilizzare queste importanti venue americane è stata sistematicamente bloccata.

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La posizione di MSG Entertainment e Kia Forum

Tra le strutture che hanno escluso Macklemore vi sono il Madison Square Garden e il Kia Forum di Los Angeles. Il rapper ha precisato che i suoi spettacoli non sarebbero stati autorizzati a tenersi in questi palcoscenici. Un portavoce di MSG Entertainment, l'azienda che gestisce il Madison Square Garden e altre strutture, ha risposto che le sue proprietà sono tra le più frequentate al mondo con una disponibilità estremamente limitata.

Il rappresentante di MSG Entertainment ha aggiunto una critica di natura professionale, affermando categoricamente che Macklemore non è considerato un artista di livello sufficiente per occupare arene di grandi dimensioni. Questa giustificazione tecnica contrasta con l'interpretazione politica fornita dal musicista sulle reali motivazioni del rifiuto.

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Attivismo e dichiarazioni sulla libertà di espressione

Macklemore ha tenuto concerti a sostegno della causa palestinese nelle città di Dublino, Parigi e Londra, raccogliendo fondi per organizzazioni che supportano la popolazione locale. Il musicista ha espresso l'intenzione di collaborare con altri artisti e organizzatori per realizzare ulteriori esibizioni dedicate a questa causa umanitaria, nonostante le barriere imposte dal mercato americano.

Il rapper ha sottolineato le contraddizioni del sistema culturale statunitense nelle sue dichiarazioni sui social media. Ha scritto che, sebbene gli Stati Uniti si proclamino fieri della libertà di espressione, il potere decisionale sulla validità delle cause e l'accettabilità delle voci pubbliche è nelle mani di una manciata di miliardari, determinando quali vite umane valga la pena difendere.

Il contesto del conflitto a Gaza

La campagna di sensibilizzazione di Macklemore si inserisce nel contesto del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Le autorità palestinesi riferiscono che più di 74.000 persone sono state uccise nell'attacco di Israele, lanciato dopo che i combattenti guidati da Hamas avevano ucciso circa 1.200 persone nel sud di Israele il 7 ottobre 2023. I funzionari israeliani sostengono che l'azione militare sia una misura di legittima difesa necessaria per garantire la sicurezza nazionale dei propri cittadini.