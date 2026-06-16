Macron accoglie i leader mondiali al G7 con la musica

Il presidente francese Emmanuel Macron ha utilizzato la musica per accogliere i leader mondiali al G7 di Evian. Macron ha postato sul suo profilo X le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo di lunedì sera, scegliendo con cura una musica di sottofondo per ogni clip. La scelta della musica ha suscitato l'attenzione dei media e dei cittadini francesi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha utilizzato la musica per accogliere i leader mondiali al G7 di Evian. Macron ha postato sul suo profilo X le immagini del benvenuto ufficiale ai capi di Stato e di governo di lunedì sera, scegliendo con cura una musica di sottofondo per ogni clip.

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Macron ha scelto il brano 'Felicità' cantato da Albano, mentre per l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha optato per 'Love is a Long Road' di Tom Petty. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è stato accolto da 'Lieblingsmensch' di Namika, la giapponese Sanae Takaichi da 'Arigato' dei Nxnja Beats e il canadese Mark Carney da 'J'irai où tu iras' di Celine Dion.

Macron ha chiuso la speciale playlist con 'The world is not enough' dei Garbage per il premier britannico Keir Starmer e 'L'inno alla gioia' per i vertici dell'Ue Ursula Von der Leyen e Antonio Costa





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