Il presidente francese Emmanuel Macron ha personalizzato i video degli arrivi all'Hotel Royal di Evian per il vertice con una playlist di canzoni selezionate per le personalità in arrivo, basandosi sulle loro nazionalità e il loro ruolo. La scelta delle canzoni ha suscitato commenti e interpretazioni sulle relazioni tra i leader e le loro nazioni.

Alessandro Borghi si cimenta in un film completamente in spagnolo, dichiarando di voler mettersi alla prova per evitare la noia della vita. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha personalizzato i video degli arrivi all'Hotel Royal di Evian con una playlist di canzoni selezionate per le personalità in arrivo, basandosi sulle loro nazionalità e il loro ruolo.

Ad esempio, Donald Trump è stato accolto con 'Love Is a Long Road' di Tom Petty, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ricevuto 'Lieblingsmensch' di Namika. La prima ministra giapponese Sanae Takaichi è stata accolta con 'Arigato' di Nxnja Beats, e il premier canadese Mark Carney con 'J'irai où tu iras' di Céline Dion.

Il premier britannico Keir Starmer ha ricevuto il tema del film di James Bond 'The world is not enough', mentre i rappresentanti dell'Unione europea, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, sono stati accolti con l'Inno alla Gioia. La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è stata accolta con 'Felicità' di Al Bano e Romina Power, scelta che ha suscitato commenti sulla rappresentazione dell'Italia come un cliché





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