Macron convocato G7 per affrontare "gravi squilibri macroeconomici globali" e dialogare con Pechino

Il G7, che si aprirà lunedì a Evian, in Francia, rappresenta per il presidente Emmanuel Macron un appuntamento cruciale per scrivere quella che sarà la sua eredità politica sul piano internazionale. Se, sul piano domestico, il decennio macroniano lascia dietro di sé, il presidente francese vorrebbe mettere a segno qualche successo internazionale, tra cui quello di passare come colui che ha agito per sanare i "gravi squilibri macroeconomici globali". Lo ha detto lui stesso, motivando così l’insolito pre-vertice convocato per oggi, in videoconferenza, tra i Paesi del G7, la Cina e altre economie emergenti. L’iniziativa, denominata "Convergenza Globale per la Crescita", pone la Francia al centro dei rapporti sempre più delicati tra le grandi economie occidentali e Pechino, le cui esportazioni a basso costo stanno inondando i loro mercati. Una questione enorme che vede Washington negoziare per sé e a modo suo, mentre l’Unione Europea fatica - come al solito - a trovare una linea comune.

Il G7, che si aprirà lunedì a Evian, in Francia , rappresenta per il presidente Emmanuel Macron un appuntamento cruciale per scrivere quella che sarà la sua eredità politica sul piano internazionale.

Se, sul piano domestico, il decennio macroniano lascia dietro di sé, il presidente francese vorrebbe mettere a segno qualche successo internazionale, tra cui quello di passare come colui che ha agito per sanare i "gravi squilibri macroeconomici globali". Lo ha detto lui stesso, motivando così l’insolito pre-vertice convocato per oggi, in videoconferenza, tra i Paesi del G7, la Cina e altre economie emergenti.

L’iniziativa, denominata "Convergenza Globale per la Crescita", pone la Francia al centro dei rapporti sempre più delicati tra le grandi economie occidentali e Pechino, le cui esportazioni a basso costo stanno inondando i loro mercati. Una questione enorme che vede Washington negoziare per sé e a modo suo, mentre l’Unione Europea fatica - come al solito - a trovare una linea comune





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Emmanuel Macron Eredità Politica Gravi Squilibri Macroeconomici Globali Convergenza Globale Per La Crescita Francia Pechino Esportazioni A Basso Costo Washington Unione Europea Dialogo Rapporti Delicati G20 Mineri Critici Traffico Di Droga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Macron chiama Xi al G7 mentre Trump scombina la linea occidentale sulla CinaIl tentativo francese di coinvolgere Pechino al vertice di Évian della prossima settimana arriva nel mezzo del caos strategico creato dalla Casa Bianca, fra aperture e strette contraddittorie verso Xi.

Read more »

G7 a Evian, Ginevra si barrica in attesa delle proteste: vetrine protette e 4000 militari schieratiPannelli di legno sulle facciate dei negozi e sicurezza rafforzata in vista delle manifestazioni contro il summit

Read more »

Nel campus verde di Pechino dove i ragazzi sono già futuroIl testo che pubblichiamo qui sotto è il primo di una serie che il fisico Carlo Rovelli dedica alla Cina. A metà strada tra il diario e la riflessione, le sei Cartoline dalla Cina offriranno uno sguardo inedito su un Paese in grande trasformazione

Read more »

Vertice G7 2026 a Evian-les-Bains: Tra Crisi Globali e Diplomazia con TrumpIl prossimo summit del G7 in Francia si concentrerà sulla gestione delle guerre in Ucraina e Medio Oriente, cercando di mantenere l'unità del gruppo nonostante le tensioni con l'amministrazione Trump e le sfide economiche legate ai minerali critici.

Read more »