Emmanuel Macron e Anwar Ibrahim lanciano un partenariato strategico a Kuala Lumpur su difesa, transizione energetica e terre rare per diversificare le forniture.

Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto martedì a Kuala Lumpur per un incontro cruciale con il primo ministro malese Anwar Ibrahim. Questa visita di due giorni, la prima di un leader francese nel Paese asiatico dal 2017, mira a consolidare i legami bilateral e a stabilire un nuovo quadro di cooperazione strategica. L'iniziativa coincide con l'avvicinarsi del settantesimo anniversario delle relazioni tra le due nazioni, segnando una fase di profonda rinnovata collaborazione economica e geopolitica.

Obiettivi del Partenariato Strategico Bilaterale

L'obiettivo centrale di questo encontro è l'istituzione formale di un partenariato strategico che superi i normali accordi diplomatici. Il ministero degli Affari Esteri malese ha dichiarato che questa nuova struttura fornirà il quadro necessario per potenziare la cooperazione in settori chiave. L'agenzia governativa ha specificato che l'intesa mira a promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a creare partenariati complementari. I due leader assisteranno alla firma di diversi memorandum d'intesa che dettagliano le aree specifiche di collaborazione futura.

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Diversificazione delle Forniture di Terre Rare

Un pilastro fondamentale dell'accordo riguarda l'accesso sicuro alle terre rare, risorse critiche per la manifattura moderna. Emmanuel Macron ha sottolineato che diversificare le fonti di approvvigionamento è essenziale per le fabbriche francesi. Questa strategia riduce il rischio di arresti delle linee di produzione dovuti alla carenza di componenti essenziali. Le terre rare sono infatti indispensabili per la produzione di magneti utilizzati nei veicoli elettrici e nei dispositivi elettronici di ultima generazione.

La sicurezza della catena di approvvigionamento permette inoltre di investire e produrre in Francia con maggiore certezza sul futuro. Un accordo iniziale era già stato firmato nel luglio 2025 tra l'impresa francese Carester e il minerario malese Malaco. Questa collaborazione comprende la creazione di un impianto di separazione delle terre rare nello stato di Perak, in Malesia. Il CEO di Carester, Frederic Carencotte, ha rivelato che l'impianto sarà in grado di elaborare circa 13.000 tonnellate metriche di terre rare all'anno.

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Cooperazione nel Settore della Difesa e Cybersecurity

La spinta francese verso una maggiore cooperazione difensiva arriva in un momento di ridefinizione degli alleati internazionali. La Malesia sta infatti rivedendo l'affidabilità dei fornitori esteri dopo che la Norvegia ha revocato una licenza di esportazione di missili destinati alla sua flotta navale. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla fedeltà dei partner internazionali, in particolare quelli provenienti da paesi occidentali o dalla NATO.

In risposta a queste incertezze, l'ambasciatore francese in Malesia, Marc Abensour, ha dichiarato che il suo paese è pronto ad approfondire la cooperazione in una vasta gamma di settori della difesa. L'Alleanza francese punta a sviluppare partnership industriali solide e a contrastare le minacce ibride emergenti. Questi includevano esplicitamente i cyberattacchi e le operazioni di disinformazione. L'approccio francese mira a garantire stabilità regionale attraverso una sicurezza integrata e multifonte.

Transizione Energetica e Avanzamento Tecnologico

Oltre alle materie prime e alla sicurezza, il dialogo bilaterale copre ambiti tecnologici e ambientali di grande rilevanza. La Francia ha offerto esplicitamente il suo supporto ai piani di transizione energetica del governo malese. Questo aiuto mira ad accelerare la riduzione dell'impatto ambientale e l'adozione di fonti energetiche sostenibili nel Sud-est asiatico.

Un altro aspetto cruciale riguarda lo sviluppo del settore dei semiconduttori. La Malesia sta cercando di passare dalla semplice confezione di semiconduttori avanzati alla progettazione attiva di chip. Il sostegno francese in questo ambito tecnologico avanzato rappresenta un passaggio significativo verso l'industrializzazione ad alto valore aggiunto. Questa evoluzione mira a integrare la Malesia nelle catene del valore globali più sofisticate e resilienti.