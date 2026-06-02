Macron e Kagame inaugurano un memoriale per le vittime del genocidio del Ruanda a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ruandese Paul Kagame hanno inaugurato martedì un memoriale nel cuore di Parigi per onorare le vittime del genocidio del 1994 contro i Tutsi in Ruanda. Il memoriale, progettato dall'artista portoghese Grada Kilomba, è stato descritto da Macron come 'il culmine di una lunga e minuziosa ricerca della verità'. La sua inaugurazione segue il riconoscimento da parte di Macron della responsabilità della Francia nel genocidio e la speranza nel perdono, cercando di ripristinare le relazioni dopo anni di accuse ruandesi di complicità della Francia nel massacro.

Il presidente francese Emmanuel Macron e il suo omologo ruandese Paul Kagame hanno inaugurato martedì a Parigi un memoriale in onore delle vittime del genocidio del 1994 contro i Tutsi in Ruanda.

Macron ha dichiarato che il memoriale, situato nel cuore di Parigi, pone il genocidio dei Tutsi 'al centro della nostra capitale e della nostra storia', e che è 'il culmine di una lunga e minuziosa ricerca della verità'. Il memoriale, progettato dall'artista portoghese Grada Kilomba, consiste di due stele nere e reca un tributo inciso alle centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini massacrati tra l'aprile e il luglio del 1994.

La sua inaugurazione segue il riconoscimento da parte di Macron, durante una visita in Ruanda nel maggio 2021, della responsabilità della Francia nel genocidio e la speranza nel perdono, cercando di ripristinare le relazioni dopo anni di accuse ruandesi di complicità della Francia nel massacro. Questo riconoscimento è stato supportato da una commissione istituita da Macron, che ha concluso nel marzo 2021 che la Francia aveva una responsabilità 'grave e schiacciante' per non aver previsto il massacro, a causa del suo atteggiamento coloniale nei confronti degli eventi che portarono al genocidio





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