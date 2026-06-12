Macron e Zhang Guoqing dialogano sugli squilibri globali: la Cina spinge per un commercio più libero prima del G7

Il vicepresidente cinese Zhang Guoqing ha partecipato a una video-conferenza con il presidente francese Emmanuel Macron, chiedendo cooperazione economica e crescita inclusiva, in vista del vertice del G7 a Evian. La discussione ha toccato temi di liberalizzazione del commercio, squilibri macroeconomici e le tensioni legate alle esportazioni cinesi di alta tecnologia.

Il vicepresidente cinese Zhang Guoqing ha partecipato a una videoconferenza organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron per discutere gli squilibri macroeconomici mondiali, pochi giorni prima dell'incontro del G7 che si terrà dal 15 al 17 giugno a Evian-les-Bains.

Durante l'intervento, Zhang ha sostenuto la necessità di un ambiente commerciale libero e fluido, invitando tutti gli attori internazionali a valutare in modo obiettivo i vantaggi comparativi di ciascun Paese. Il suo messaggio, riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, ha sottolineato che la Cina prosegue nella sua "apertura di alto livello" e intende condividere le opportunità di sviluppo con gli altri Paesi, al fine di infondere maggiore certezza e stabilità al sistema economico globale.





Macron, che accoglie la prossima riunione del G7, ha evidenziato che la priorità comune è riportare l'economia mondiale su un percorso di crescita più solido.

"Il nostro obiettivo è chiaro: sostenere una crescita globale più forte. Per farlo servono politiche interne efficaci e una cooperazione internazionale coordinata", ha dichiarato il capo dello Stato francese all'inizio della conferenza. Ha aggiunto che, se gli squilibri globali non saranno affrontati con un approccio concertato tra le principali economie, rischiano di dissolversi in modo caotico, provocando improvvisi aggiustamenti finanziari e attività economiche disordinate.





L'inclusione di Zhang nel tavolo della "Convergenza Globale per la Crescita", come definiscono i portavoce del ministero degli esteri cinese, rappresenta un caso raro di dialogo diretto tra Pechino e il G7, un gruppo che comprende Francia, Regno Unito, Canada, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, oltre all'Unione Europea. La Cina ha da tempo contestato la legittimità del G7 nella definizione degli affari mondiali, accusandolo di non rappresentare adeguatamente l'ordine internazionale.

Tuttavia, le preoccupazioni europee per l'ampio surplus commerciale cinese e per la sua avanzata capacità di esportazione di veicoli elettrici, batterie al litio e altri prodotti ad alta tecnologia stanno crescendo, generando quello che gli esperti descrivono come un "secondo shock cinese". Questo fenomeno segue la precedente ondata degli anni 2000, quando la Cina dominava principalmente settori a basso valore aggiunto.





Pechino ha difeso le proprie politiche industriali, respingendo le accuse secondo le quali gli esportatori cinesi beneficerebbero indebitamente di sussidi statali. Al contrario, la Cina accusa i Paesi occidentali di violare le regole commerciali globali imponendo tariffe unilaterali. Dal dicembre scorso, la capitale cinese ha ospitato una serie di incontri ad alto livello con cinque leader del G7, culminati con il recente incontro di Macron a Pechino con il presidente Xi Jinping.

Durante quell'incontro, Macron ha chiesto a Pechino di contribuire a riequilibrare le relazioni economiche in modo cooperativo, avvertendo che, in assenza di un accordo, l'Europa potrebbe essere costretta a ricorrere a misure più protezionistiche. All'interno dell'Unione Europea, le opinioni rimangono però divise: la Germania, principale economia commerciale dell'Europa, è stata tradizionalmente riluttante a imporre dazi su uno dei suoi maggiori partner commerciali, ma l'aumento della concorrenza dei produttori automobilistici cinesi sta spingendo alcuni parlamentari tedeschi a chiedere un approccio più duro verso Pechino.





Il dibattito, che continuerà anche dopo il vertice del G7, mette in evidenza la tensione tra la volontà di mantenere un sistema commerciale globale aperto e le pressioni interne dei Paesi che vedono le esportazioni cinesi a basso prezzo come una minaccia per le loro industrie. La risposta dell'UE sarà determinante per definire se la cooperazione economica tra Parigi e Pechino potrà evolvere in un vero partenariato o se, al contrario, si assisterà a un inasprimento delle barriere commerciali a livello sovranazionale





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