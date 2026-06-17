Macron ospita Trump a Versailles: 'È bellissimo'

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno ospitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Reggia di Versailles, un tempo sontuosa residenza di Luigi XIV, il Re Sole, nell'ambito degli sforzi volti a migliorare le relazioni transatlantiche.

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno ospitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Reggia di Versailles , un tempo sontuosa residenza di Luigi XIV, il Re Sole, nell'ambito degli sforzi volti a migliorare le relazioni transatlantiche .

Macron e sua moglie hanno accolto Trump sulla scalinata del palazzo, prima che i tre posassero per le fotografie. Il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato in precedenza di aver accettato l'invito di Macron a cenare a Versailles, vicino a Parigi, perché è 'un appassionato di luoghi bellissimi'.

'Versailles non è solo foglia d'oro. Versailles è autentica', ha affermato Trump martedì durante il vertice del G7 a Évian-les-Bains, vicino alla Svizzera. Mercoledì mattina ha ribadito il proprio entusiasmo per l'invito, affermando: 'Stasera non vedo l'ora di partecipare a una cena davvero speciale con il presidente Macron e la sua favolosa moglie nella reggia di Versailles.

I rapporti di Trump con i suoi omologhi europei sono stati tesi negli ultimi anni, su questioni che vanno dai dazi alla guerra in Iran o all'Ucraina. Ma entrambe le parti hanno affermato che il vertice del G7 è andato bene, in particolare grazie a una dichiarazione congiunta concordata sull'Ucraina.

La Reggia di Versailles fu concepita fin dall'inizio come una cornice sfarzosa per mettere in risalto il potere e la maestosità della monarchia francese, soprattutto da Luigi XIV, che ne supervisionò la costruzione e vi trasferì la sua corte alla fine del XVII secolo. Secoli dopo, la Francia è ormai una repubblica e i presidenti francesi continuano a utilizzare Versailles per fare bella figura.

'Nelle relazioni di qualsiasi leader, che si tratti di (del presidente cinese) Xi (Jinping), (del presidente russo Vladimir) Putin o di Macron, è importante stare dalla parte giusta di questo presidente americano', ha affermato Jeffrey Hawkins, ex diplomatico statunitense ed esperto di relazioni franco-americane. 'E un modo per farlo è ospitarlo, accoglierlo, in modo che si senta ben accolto, importante e rispettato'





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