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Macron riesce a salvare il suo ultimo G7 con la presenza di Trump

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Macron riesce a salvare il suo ultimo G7 con la presenza di Trump
G7Emmanuel MacronDonald Trump
📆6/16/2026 6:17 PM
📰HuffPostItalia
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Il presidente francese ottiene che Trump sia presente alla cena di chiusura del summit a Evian, mentre il tycoon si dice pronto a reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo.

Il presidente francese Emmanuel Macron riesce a salvare il suo ultimo G7, grazie alla presenza di Donald Trump fino alla fine del summit a Evian.

Il capo dell'Eliseo ottiene che il tycoon sia presente alla cena di chiusura, organizzata per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana. Trump non lascia come l'anno scorso al G7 in Canada, ma riesce a mantenere una buona relazione con Macron e Zelensky. Il presidente ucraino parla di missili Patriot e di una possibile licenza per produrli in Ucraina, mentre Trump si dice pronto a reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo.

Il summit è stato descritto come molto compatto e unito, con un messaggio di sostegno a Zelensky e la necessità di aumentare la pressione su Mosca

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G7 Emmanuel Macron Donald Trump Zelensky Sanzioni Russe Ucraina Europa

 

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