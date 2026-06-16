Macron riesce a salvare il suo ultimo G7 con la presenza di Trump

Il presidente francese ottiene che Trump sia presente alla cena di chiusura del summit a Evian, mentre il tycoon si dice pronto a reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo.

Il presidente francese Emmanuel Macron riesce a salvare il suo ultimo G7, grazie alla presenza di Donald Trump fino alla fine del summit a Evian.

Il capo dell'Eliseo ottiene che il tycoon sia presente alla cena di chiusura, organizzata per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana. Trump non lascia come l'anno scorso al G7 in Canada, ma riesce a mantenere una buona relazione con Macron e Zelensky. Il presidente ucraino parla di missili Patriot e di una possibile licenza per produrli in Ucraina, mentre Trump si dice pronto a reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo.

Il summit è stato descritto come molto compatto e unito, con un messaggio di sostegno a Zelensky e la necessità di aumentare la pressione su Mosca





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

G7 Emmanuel Macron Donald Trump Zelensky Sanzioni Russe Ucraina Europa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giorgia Meloni al G7 di Evian: tensione con Trump e occhi sull'IranLa premier italiana è arrivata a Evian-les-Bains per il G7, dove ha affrontato questioni chiave come la guerra in Ucraina, le merci cinesi e l'intelligenza artificiale. Dopo un anno di ostilità con Trump, le relazioni USA‑Italia si tendono a stabilizzarsi, mentre si annuncia una possibile intesa con l'Iran che potrebbe ridurre la crisi energetica. Allo stesso tempo Meloni si prepara a interfacciarsi con la premier giapponese Sanae Takaichi, in vista del nuovo impegno politico e culturale su scala globale.

Read more »

G7 al via oggi a Evian, Trump 'superstar' e subito incontro con MacronI lavori si apriranno nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente degli Stati Uniti, che sarà ricevuto dal presidente francese

Read more »

Meloni accolta da Macron al G7 di Evian con baci sulle guanceLa premier Giorgia Meloni è arrivata a Evian per i lavori del G7, accolta dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla first lady Brigitte Macron con baci sulle guance. Fonte: Agenzia Vista

Read more »

Macron accoglie i leader mondiali con una playlist personalizzata all'Hotel Royal di EvianIl presidente francese Emmanuel Macron ha personalizzato i video degli arrivi all'Hotel Royal di Evian per il vertice con una playlist di canzoni selezionate per le personalità in arrivo, basandosi sulle loro nazionalità e il loro ruolo. La scelta delle canzoni ha suscitato commenti e interpretazioni sulle relazioni tra i leader e le loro nazioni.

Read more »