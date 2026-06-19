Macron si oppone ai 'centri di rimpatrio' per migranti in paesi terzi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo dissenso riguardo alla creazione di 'centri di rimpatrio' per migranti in paesi terzi, durante una conferenza stampa tenuta a Bruxelles al termine di un vertice dell'Unione europea. Macron ha dichiarato che la Francia non sostiene tale iniziativa, poiché non ha mai visto un centro di rimpatrio in un paese terzo che funzioni realmente. Inoltre, il presidente francese ha espresso dubbi sull'efficacia di tale misura e sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'Europa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo dissenso riguardo alla creazione di ' centri di rimpatrio ' per migranti in paesi terzi , durante una conferenza stampa tenuta a Bruxelles al termine di un vertice dell'Unione europea.

Macron ha dichiarato che la Francia non sostiene tale iniziativa, poiché non ha mai visto un centro di rimpatrio in un paese terzo che funzioni realmente. Inoltre, il presidente francese ha espresso dubbi sull'efficacia di tale misura e sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'Europa





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