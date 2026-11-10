Mada Masr chiude la redazione in Egitto mentre la direttrice Lina Attalah rischia il carcere

Il sito indipendente egiziano Mada Masr ha chiuso la sua sede di Giza dopo un ordine del tribunale, mentre cresce la pressione sulla libertà di stampa nel Paese.

Il sito indipendente egiziano Mada Masr, una delle testate più note del Paese, ha chiuso la propria redazione in una villa di Giza, in attesa dell'appello contro l'ordine di chiusura emesso da un tribunale nel mese di ottobre. La villa, nascosta tra alberi di mango e limone nelle strade secondarie della città, ospitava un tempo due lunghi tavoli riunioni e il rumore costante delle tastiere.

La direttrice Lina Attalah affronta questa settimana un processo separato che potrebbe portarla in carcere. Le organizzazioni per i diritti umani collegano questo caso all'arresto dell'intera redazione di Matsaddash, sito di fact-checking, e lo considerano un segnale di una stretta che mette alla prova la sopravvivenza del giornalismo indipendente in Egitto, il Paese più popoloso del mondo arabo.

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Ordine di chiusura e mancanza di licenza al centro del caso

Il nodo centrale del caso Mada Masr è l'assenza di una licenza, che la testata sostiene di aver chiesto da quando una legge sui media del 2018 ha introdotto l'obbligo. Secondo le norme sulle licenze, il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media deve pronunciarsi sulle domande entro 90 giorni.

Mada Masr afferma che le sue richieste, l'ultima delle quali completata nel 2023, non hanno ricevuto alcuna decisione formale. Lobna Darwish, responsabile advocacy dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, spiega che questa mancanza di risposta può lasciare le testate indipendenti in una situazione di incertezza e a rischio di accuse per attività illegale.

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Attalah ha dichiarato di aver appreso dell'ordine di chiusura della redazione solo quando stava firmando le carte per il proprio rilascio dal fermo, dopo il pagamento di una multa di 3 milioni di sterline egiziane, pari a 56.200 dollari.

Posizioni delle autorità e dei gruppi per la libertà di stampa

Le autorità egiziane non hanno risposto alle richieste di commento inviate da Reuters sul caso Mada Masr e sulla più ampia questione della libertà di stampa. Il governo ha più volte affermato di essere impegnato nella libertà di espressione, ma ha sostenuto che i media devono operare nel rispetto della legge e della sicurezza nazionale.

Il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media non ha commentato specificamente il caso Mada Masr. Ha però dichiarato la scorsa settimana di aver rilasciato numerose licenze, di considerare i siti senza licenza una quota ridotta e di essere pronto ad aiutare le testate a completare le pratiche.

Gruppi per i diritti e della società civile hanno condannato l'azione giudiziaria. L'Unione Europea ha affermato che la 'salvaguardia e la tutela delle testate giornalistiche indipendenti sono essenziali'. Martedì l'ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto alle autorità egiziane di consentire ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro libero da intimidazioni e rappresaglie.

Shaher Ayyad, membro del comitato editoriale del sito indipendente Al-Manassa, sostiene che le testate indipendenti vengono spesso presentate come trasgressori della legge o nemici dello Stato. Al-Manassa è stato bloccato più di una dozzina di volte dal 2017, lasciando i lettori davanti a link non funzionanti.

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Arresti di Matsaddash e impatto sui lettori

Nel mese di settembre sono stati arrestati tutti e sei i membri dello staff di Matsaddash, con il sospetto di diffondere disinformazione per conto della Fratellanza Musulmana, organizzazione bandita. La testata nega l'accusa. Le autorità hanno dichiarato che i sei restano in carcere in attesa del processo.

Tra loro c'è l'unico dipendente di Matsaddash iscritto al sindacato dei giornalisti egiziani. La Costituzione egiziana del 2014 vieta in linea generale il carcere per i reati di pubblicazione, ma il Comitato per la protezione dei giornalisti afferma che 25 giornalisti si trovano attualmente dietro le sbarre.

Darwish ricorda che la Strategia nazionale per i diritti umani del governo, adottata nel 2021, riconosce alcune carenze nel settore dei media, tra cui l'accesso insufficiente alle informazioni ufficiali, la scarsa diversità di opinioni e una debole cultura della libertà di espressione.

Attalah tornerà in tribunale mercoledì per un nuovo processo in un altro caso, nel quale era stata condannata in contumacia a un anno di carcere per la pubblicazione di notizie false e la gestione di un sito non autorizzato. Attalah ha detto di voler restare in Egitto nonostante le opportunità di lasciare il Paese, sperando che la crisi si chiuda con una 'nuova pagina' che consenta ai siti indipendenti di ottenere licenze.