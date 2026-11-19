Il tribunale egiziano ordina la chiusura di Mada Masr e condanna Lina Attalah. Ecco le date delle udienze e le implicazioni per il giornalismo indipendente.

Le autorità egiziane hanno intensificato le pressioni contro il giornalismo indipendente con la chiusura forzata di Mada Masr e l'arresto della sua direttrice. Questa mossa rappresenta un colpo diretto alle libertà di espressione nella regione e potrebbe avere ripercussioni significative sulla libertà di stampa in tutto il mondo. La vicenda segna un momento critico per la democrazia e l'indipendenza informativa in Egitto.

La sentenza del tribunale egiziano su Mada Masr

Il 27 ottobre 2026, un tribunale egiziano ha emesso un ordine ufficiale che sancisce la definitiva chiusura del sito web indipendente Mada Masr. Contestualmente, la Corte ha condannato Lina Attalah a una multa salata di tre milioni di lire egiziane, equivalenti a quasi 49mila euro. L'autorità giudiziaria ha inoltre disposto la immediata confisca di tutte le attrezzature giornalistiche appartenenti alla testata. Dopo aver ascoltato la sentenza, Lina Attalah è stata arrestata nelle aule di giustizia.

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L'arresto è durato poco, poiché Attalah è stata rilasciata immediatamente dopo il pagamento della multa imposta dalla sentenza. Secondo le accuse formali presentate dal pubblico ministero, il sito Mada Masr operava illegalmente all'interno del territorio nazionale poiché privo della necessaria licenza governativa. Le autorità hanno utilizzato questa presunta mancanza di regolarità burocratica come fondamento principale per la chiusura definitiva della redazione.

La posizione difensiva e i precedenti storici

Mada Masr ha respinto categoricamente l'accusa di aver violato la legge sulla stampa. Lina Attalah e il suo team sostengono di aver richiesto la licenza ufficiale due volte, precisamente nel 2018 e nel 2020. In entrambi i casi, non hanno mai ricevuto una risposta ufficiale dalle istituzioni competenti. Solo in seguito, hanno scoperto che le domande erano state respinte silenziosamente, senza che venisse notificata alcuna decisione formale. Un'altra domanda di registrazione, presentata nel 2023, risulta ancora in sospeso senza alcun esito.

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La storia di Mada Masr è costellata di tentativi di censura. Il 30 giugno 2013, la testata è nata come reazione al rifiuto di limitare gli spazi politici. Già nel 2017, le autorità egiziane avevano bloccato l'accesso al sito e ad altre testate all'interno del paese. Nel novembre 2019, le forze di sicurezza hanno effettuato irruzioni negli uffici, arrestando diversi redattori. Un altro episodio traumatico risale al 2020, quando Attalah fu arrestata davanti al carcere di Tora mentre cercava di intervistare la madre di Alaa Abdel Fattah.

Le udienze future e il doppio caso giudiziario

La situazione legale si è fatta ancora più complessa con lo sviluppo parallelo di altri procedimenti. Il 18 novembre 2026, un tribunale egiziano ha sospeso il processo in cui Lina Attalah era imputata per diffusione di notizie false e gestione di un sito web senza licenza. Questo caso risale a una condanna in contumacia del 2024, che prevedeva un anno di carcere. La sospensione è stata decisa in attesa che un'altra corte si esprimesse sulla richiesta della difesa di cambiare il giudice.

La data decisiva per la risoluzione di questa specifica istanza è fissata per il 26 novembre. Parallelamente, l'appello contro la sentenza del 27 ottobre che ha chiuso Mada Masr è previsto per il 25 novembre. Si tratta di due procedimenti distinti: uno riguarda la libertà personale e il futuro professionale di Attalah, mentre l'altro mette a rischio l'intera redazione e le strutture della testata. La sovrapposizione temporale di queste scadenze crea un'incertezza giuridica senza precedenti.

L'impatto sul giornalismo indipendente in Egitto

Mada Masr non è più una piccola redazione locale, ma una fonte importante per un vasto pubblico internazionale e per ricercatori che cercano notizie affidabili sull'Egitto. Il suo lavoro ha scandagliato temi delicati come la corruzione, il potere politico, l'esercito e le violazioni dei diritti umani. La chiusura forzata priva il mondo di una delle poche voci che mantiene la determinazione nel condurre inchieste investigative.

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Il contesto in cui agiscono i giornalisti egiziani rimane severamente limitato. Oltre ai blocchi di siti web e alle persecuzioni, il recente arresto di sei persone, l'intera redazione della piattaforma di fact-checking indipendente Matsadaash, ha ulteriormente aggravato i timori. Questi eventi indicano una riduzione drastica dello spazio di manovra per il mondo dell'informazione libera. La resistenza dimostrata dalla redazione di Mada Masr, basata su anni di lavoro collettivo, mostra che questi mezzi non sono facilmente sostituibili.