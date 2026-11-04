Madagascar: Muore il Baobab Sacro Tsitakakantsa per Crisi Climatica

Il millenario baobab Tsitakakantsa in Madagascar muore prematuramente a causa dei cambiamenti climatici. Gli abitanti cercano un nuovo albero sacro.

Il baobab sacro Tsitakakantsa, situato nel villaggio di Andombiry in Madagascar, sta attraversando una fase terminale della sua esistenza. La morte prematura di questa entità vegetale centenaria, venerata dalla comunità locale come divinità, è stata accelerata dagli effetti del riscaldamento globale. Gli abitanti del villaggio, guidati da figure come Mampiavy, si trovano ora a dover sostituire un simbolo culturale irripetibile.

Condizioni del Baobab Tsitakakantsa

Lo Tsitakakantsa presenta una circonferenza del tronco di quasi 29 metri, un metro extralarge che ne attesta la grandiosità. L'albero è definito il più grande baobab del Madagascar e il suo nome significa che cantando da un lato del tronco non si sente dall'altro. La struttura imponente domina il paesaggio locale con rami grandi quanto alberi interi.

Also read 35enne dimessa col soccorso muore il giorno dopo: caso a Barletta

La parte nord-ovest dell'albero ha subito un collasso strutturale. Rami e frammenti giacciono sul suolo sabbioso. Una cavità enorme rivela le interiora dell'albero morente. L'immagine ricorda una balena spiaggiata o un dinosauro caduto. La popolazione locale osserva questa decadenza con profonda tristezza.

Venerazione Locale e Ruolo di Mampiavy

Mampiavy, 61 anni, è una figura chiave nella comunità di Andombiry. Vive nel villaggio con circa cinquecento persone sparse in capanne di legno. Per Mampiavy lo Tsitakakantsa è un oggetto di venerazione. Non è un semplice albero ma una divinità.

Advertisement

Questa non è la prima volta che la comunità perde un albero sacro. Otto anni fa è morto il predecessore dello Tsitakakantsa. La morte attuale è percepita come prematura e irreparabile. Gli abitanti sanno che trovare un albero simile sarà impossibile.

Degradazione Ambientale e Fattori Climatici

Il Madagascar perde i suoi baobab a causa di pressioni antropiche. La popolazione locale taglia o brucia alberi per fare spazio ai campi. Grandi aziende minerarie estraggono terre rare dalle zone abitate. La crisi climatica aggrava la situazione con stagioni secche più calde e piogge scarse.

Wilfried Ramahafaly è l'esperto malgascio di baobab. Ha viaggiato dalla capitale Antananarivo per indagare. Il riscaldamento globale è la causa principale della morte. Lo Tsitakakantsa avrebbe potuto vivere ancora a lungo.

Impatto Culturale e Futuro dei Baobab

I baobab di Grandidier sono unici nel mondo vegetale. Il viale dei baobab è la principale attrazione turistica. La perdita di questi alberi minaccia l'identità culturale del Paese. La comunità deve cercare un nuovo successore. Il futuro dei baobab rimane incerto.