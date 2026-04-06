Maddaloni in lutto: addio a Sofia, la giovane cestista stroncata da un malore

La comunità di Maddaloni piange la scomparsa di Sofia Di Vico, cestista quindicenne, morta per un probabile choc anafilattico. Il racconto del dolore, i ricordi e il cordoglio di amici, compagne e allenatori.

A Maddaloni , in provincia di Caserta, dopo lo sgomento iniziale, è arrivato il momento del dolore e dei ricordi per la scomparsa di Sofia Di Vico , la giovane cestista di 15 anni, strappata alla vita da un probabile choc anafilattico . La tragedia si è consumata durante una cena con le compagne di squadra in un ristorante all'interno di un camping a Ostia, dove la squadra Union Basket di Maddaloni , di cui Sofia faceva parte, alloggiava per partecipare al torneo 'Mare di Roma Trophy in Pink'.

La notizia della prematura scomparsa della ragazza, figlia unica, ha sconvolto l'intera comunità di Maddaloni, unita nel cordoglio e nell'incredulità. La famiglia di Sofia è molto conosciuta in città: il padre è un commercialista, la madre una fisioterapista, e il legame con Sofia era indissolubile. La perdita di Sofia ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei genitori, degli amici, delle compagne di squadra e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. \Giovanni Monda, responsabile tecnico del club e allenatore di Sofia da quando aveva 11 anni, era presente sul posto quando la ragazza si è sentita male. Il racconto del suo dolore è straziante: 'È stato il viaggio più triste'. Monda descrive Sofia come una campionessa, tenace, capace, empatica e amata da tutte le compagne. Ricorda la sua riservatezza con gli adulti, ma anche la sua passione e il suo talento quando giocava a basket. Sofia, come tutti gli adolescenti, affrontava le sfide della sua età, ma dimostrava grande forza e determinazione nel superarle. Ora, il pensiero di Monda e di tutti coloro che hanno conosciuto Sofia va ai genitori e alle amiche, che hanno assistito alla tragica scena. 'Avranno bisogno di sostegno e vicinanza', afferma Monda, sottolineando l'importanza di un aiuto concreto in questo momento di profondo dolore. Anche al Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni, dove Sofia frequentava la seconda classe, il ricordo della giovane è vivo e commosso. Tutti la ricordano come una ragazza intelligente, studiosa e piena di vita. La professoressa Maria De Lucia, pur non insegnando nella stessa classe di Sofia, la conosceva bene, essendo amica della madre: 'Era molto tenace e, sebbene un po' riservata, sapeva ciò che voleva. Una ragazza cui non si poteva non voler bene'.\Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, amico di famiglia, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di Sofia. Il sindaco sta valutando la possibilità di proclamare il lutto cittadino, una decisione che sarà presa all'inizio della prossima settimana, in concomitanza con la data dei funerali, fissata dopo l'autopsia. 'Un dolore immenso - ha scritto il sindaco - che attraversa l'intera città', testimoniando la profonda partecipazione della comunità di Maddaloni al lutto della famiglia Di Vico. I funerali di Sofia si terranno lunedì prossimo, alle ore 10:30, nella chiesa dell'Annunziata a Maddaloni. In queste ore, centinaia di messaggi di solidarietà e vicinanza stanno giungendo ai genitori della giovane cestista, a testimonianza dell'affetto e del sostegno che la comunità di Maddaloni sta dimostrando in questo momento di profondo dolore. La comunità si stringe attorno alla famiglia Di Vico, unita nel ricordo di Sofia, una ragazza che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta, e nel tentativo di trovare conforto in un momento di così grande tristezza





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