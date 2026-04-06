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Maddaloni in lutto: l'ultimo addio a Sofia, la giovane cestista scomparsa

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Maddaloni in lutto: l'ultimo addio a Sofia, la giovane cestista scomparsa
Sofia Di VicoMaddaloniBasket
📆4/6/2026 12:59 PM
📰MediasetTgcom24
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La comunità di Maddaloni si è riunita per l'estremo saluto a Sofia Di Vico, la quindicenne cestista tragicamente scomparsa. La cerimonia funebre, carica di commozione, ha visto la partecipazione di familiari, amici, compagni di scuola e di squadra, uniti nel ricordo della giovane ragazza e nella condivisione del dolore della famiglia. Un evento che ha profondamente scosso la comunità.

Maddaloni si è stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Sofia Di Vico , la quindicenne cestista, strappata alla vita prematuramente a Ostia, con ogni probabilità a causa di uno shock anafilattico . La chiesa dell'Annunziata, nel cuore della provincia di Caserta, era gremita, unita in un abbraccio silenzioso e commosso. Nessuno ha voluto mancare all'appello, testimoniando l'affetto e la vicinanza alla famiglia, provata da un dolore incommensurabile.

Accanto ai genitori, ai nonni e ai parenti più stretti, tra le navate affollate si potevano scorgere i compagni di scuola del liceo Cortese, che Sofia frequentava, e le compagne di squadra di basket, presenti con lei a Ostia quando la tragedia si è consumata. Il dolore era palpabile, un'onda emotiva che si propagava tra i presenti, uniti nel ricordo di una ragazza solare, gentile, con una passione travolgente per la pallacanestro. Una giovane che incarnava i veri valori dello sport, l'impegno, la lealtà, la dedizione. Il suo ricordo è risuonato nelle parole di un'amica, che dall'altare ha espresso il sentimento di tutti: 'Ora non ci resta che piangere la tua scomparsa, tu che eri una ragazza speciale che sul campo di basket mettevi impegno e lealtà, aiutaci a comprendere che dietro questo strazio c'è un progetto di Dio più grande con dentro scritto il tuo nome'. Un addio straziante, segnato dall'amore e dalla memoria di un'adolescente che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità

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Sofia Di Vico Maddaloni Basket Lutto Shock Anafilattico

 

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