Made in Italy del Mobile: Fatturato record e leadership europea nel 2025

Il settore del mobile e del design italiano conferma la sua leadership in Europa con un fatturato stimato di 26,7 miliardi di euro nel 2025, nonostante le sfide globali. L'analisi di Intesa Sanpaolo evidenzia la resilienza del settore, il contributo dei mercati esteri e le prospettive future. Ottimi risultati in Europa e crescita in Turchia.

Con un fatturato stimato di 26,7 miliardi di euro, il settore del mobile e del design Made in Italy si conferma leader indiscusso in Europa, dimostrando una notevole resilienza nonostante le sfide economiche globali. L'analisi, condotta dal dipartimento di ricerca di Intesa Sanpaolo, getta luce sul posizionamento competitivo del comparto in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, in particolare nel Medio Oriente, e dai potenziali impatti sui costi energetici e sulle rotte commerciali cruciali come lo Stretto di Hormuz. I dati del 2025 consolidano la leadership italiana, ampliando il divario con la Germania, che si attesta al secondo posto con un fatturato di 21,7 miliardi di euro. L'analisi sottolinea l'importanza dei mercati esteri per il successo del settore, pur riconoscendo la solidità del mercato interno. Questa forza sarà pienamente visibile al Salone del Mobile di Milano, evento di riferimento globale di cui Intesa Sanpaolo è partner dal 2017, offrendo un palcoscenico di prestigio per esporre l'eccellenza del design italiano.

Guardando al futuro prossimo, le previsioni per il 2026 indicano una leggera crescita del settore, sostenuta principalmente dal dinamismo del segmento immobiliare e dal prospero settore turistico, in particolare quello di fascia alta, che si traduce in nuove aperture e ristrutturazioni di interni di lusso. L'analisi di Intesa Sanpaolo suggerisce inoltre che l'attuale contesto di incertezza globale, paradossalmente, potrebbe favorire l'Italia, rafforzandone l'attrattiva come destinazione per investimenti e acquisti di alta gamma. Dopo l'eccezionale performance del biennio 2021-2022, il settore ha mantenuto elevati livelli di fatturato, registrando nel 2025 una modesta crescita dello 0,5%, a fronte di cali significativi in altri paesi europei come la Germania (-2,9%), la Polonia (-0,3%) e la Francia (-4,5%). Solo la Spagna ha mostrato una crescita più sostenuta (+4,7%), sebbene con un fatturato inferiore, pari a 8,6 miliardi di euro. L'industria del mobile italiana ha mantenuto un consistente avanzo commerciale nel 2025, pari a 8,4 miliardi di euro, nonostante una leggera flessione dell'1,2% delle esportazioni, dimostrando una solida competitività sui mercati internazionali.

Sul fronte dei mercati di sbocco, i risultati evidenziano la performance positiva sui mercati europei, dove i produttori italiani hanno registrato crescite significative in Germania (+2,2%), Regno Unito (+5%) e Spagna (+1,5%), a fronte di un lieve calo in Francia (-2,4%). Tra i paesi emergenti, spicca l'aumento delle esportazioni negli Emirati Arabi Uniti (+2%) e l'eccezionale crescita in Turchia (+43,5%). Anche il Canada ha mostrato risultati positivi (+9%), mentre gli Stati Uniti (-8,2%) e la Cina (-4,7%) hanno registrato cali. Questi dati confermano la capacità del Made in Italy di adattarsi alle dinamiche del mercato globale, mantenendo una posizione di leadership grazie alla qualità del design, alla capacità di innovazione e alla flessibilità delle aziende italiane.





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