Laurentiu Codin dichiara al BKA che Christian Brueckner avrebbe confessato il rapimento e l'omicidio di Madeleine McCann in carcere nel 2019.

Un nuovo capitolo nella complessa inchiesta sul rapimento di Madeleine McCann è emerso dalle dichiarazioni rese da Laurentiu Codin, un detenuto di 52 anni, alla Bundeskriminalamt ( BKA), l'equivalente tedesco dell'FBI. Codin ha riferito ufficialmente che Christian Brueckner gli avrebbe confessato di aver rapito e ucciso una bambina bionda durante una visita in un carcere situato vicino ad Hannover nel 2019.

Dettagli della Presunta Confessione In Carcere

Secondo la versione ufficiale messa a verbale da Codin, che è stata registrata davanti alle autorità tedesche nell'ottobre 2024, la rivelazione avrebbe avuto luogo ben prima che la polizia indicasse ufficialmente Brueckner come sospettato principale. L'evento si sarebbe verificato nel 2019, in un anno in cui Brueckner stava scontando una pena di sette anni per lo stupro di un'anziana donna accaduto in Algarve nel 2005. Il detenuto racconta che Brueckner frequentava spesso la sua cella, stabilendo un contatto diretto che ha permesso lo scambio di queste informazioni.

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Codin sostiene che l'ex ladro gli avrebbe descritto nel dettaglio l'ingresso nella struttura a Praia da Luz, dove avrebbe cercato denaro e gioielli. Al posto degli oggetti preziosi, l'uomo avrebbe trovato una bambina bionda addormentata. Brueckner, secondo le parole di Codin, avrebbe portato via la piccola, caricandola sul suo camper. Il racconto prosegue con l'affermazione che dopo circa 45 minuti di viaggio, l'aggressore avrebbe subìto un'aggressione sessuale alla bambina. La morte sarebbe arrivata quando la visione delle luci blu della polizia avrebbe preso il panico, spingendo l'uomo a ucciderla.

Domande sul DNA e Indizi Tecnologici

Un elemento centrale della testimonianza di Codin riguarda le preoccupazioni tecniche di Brueckner. Il detenuto afferma che l'amico in prigione gli chiese specificamente se la polizia potesse trovare il suo DNA su una finestra. Secondo quanto riferito, Brueckner aveva saltato dalla finestra mentre teneva una bambina in braccio, un dettaglio che potrebbe spiegare la presenza di tracce biologiche in quel punto specifico della struttura.

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Inoltre, Codin dichiara di aver sentito Brueckner parlare di una attrazione sessuale per i bambini piccoli durante le conversazioni in carcere. All'epoca, il detenuto interpretò tali affermazioni come una storia inventata, probabilmente per vantarsi di presunti crimini o per impressionare gli altri. Oggi, alla luce delle nuove indagini e della posizione di Brueckner come sospettato principale, Codin crede fermamente che queste parole nascondessero la verità sui fatti avvenuti a Praia da Luz.

Risultati delle Perquisizioni e Reazioni delle Autorità

Le indagini non si sono fermate alle dichiarazioni verbali. Sette mesi dopo l'interrogatorio di Codin, investigatori tedeschi e polizia portoghese hanno ottenuto i mandati necessari per perquisire un terreno incolto situato nella zona di Lagos. Questa operazione è durata tre giorni ed è stata condotta a quasi sei chilometri dall'Ocean Club, il resort dove alloggiava la famiglia McCann durante le vacanze nel 2007. La scelta di questa ubicazione non è casuale, poiché il terreno si trova anche vicino alla baracca in cui viveva Brueckner.

Nonostante la precisione delle coordinate e l'importanza strategica del sito rispetto alla testimonianza fornita, l'operazione non ha portato a scoperte significative. Nessuna prova materiale o resti umani è stata trovata durante le ricerche, un risultato che mantiene aperta la porta a diverse interpretazioni, sia a favore che a sfavore della veridicità della confessione. Christian Brueckner ha continuato a negare ogni coinvolgimento nel caso McCann, mantenendo la sua linea di difesa anche di fronte alle nuove rivelazioni.

Impatto Giuridico e Prospettive Future

La testimonianza di Laurentiu Codin rappresenta un tassello importante ma complesso, specialmente considerando che l'uomo è stato rilasciato per mancanza di prove in passato. L'affidabilità di una confessione resa in un carcere da un detenuto con precedenti per furto e crimini sessuali rimane un punto di discussione legale. Tuttavia, la descrizione dettagliata fornita a Codin corrisponde a elementi già noti o ipotizzati nell'inchiesta, aumentando la curiosità degli investigatori.

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Il caso Madeleine McCann continua a essere uno dei misteri irrisolti più dibattuti a livello internazionale. La combinazione di questa nuova testimonianza, delle indagini forensi precedenti e della posizione di Brueckner come sospettato principale mantiene alta l'attenzione dei media e delle forze dell'ordine. Ogni nuova rivelazione, specialmente se documentata formalmente presso il BKA, riaccende le speranze di chiarire la verità sui fatti accaduti nel 2007 e di restituire giustizia alla famiglia McCann.