Madre detenuta potrà uscire per i funerali della figlia Beatrice

Emanuela Aiello, in carcere, ha ottenuto il permesso dal Gip di Imperia per assistere alle esequie della figlia morta a due anni. Il padre naturale, anch'egli detenuto, sarà presente. Funerale in attesa del via libera della Procura.

Emanuela Aiello , attualmente detenuta, potrà uscire temporaneamente dal carcere per partecipare ai funerali della figlia Beatrice , deceduta all'età di due anni nel febbraio 2026. La richiesta era stata presentata nei giorni scorsi al giudice per le indagini preliminari (Gip) di Imperia , come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX.

Dopo una breve valutazione, il magistrato ha concesso il permesso, ritenendo legittimo il diritto della madre a dare l'ultimo saluto alla bambina. Alle esequie sarà presente anche il padre naturale di Beatrice, attualmente recluso nel carcere di Sanremo per altri reati e accusato dall'ex moglie, ovvero da Emanuela Aiello, di maltrattamenti. La data del funerale non è ancora stata stabilita, poiché manca il necessario nulla osta della Procura per la restituzione del corpo della piccola.

Il medico legale sta completando gli accertamenti autoptici e deve redigere la relazione finale, che potrebbe chiarire le cause precise del decesso. Inoltre, non è ancora definito se interverranno rappresentanti del governo; eventualmente, l'organizzazione della cerimonia potrebbe essere gestita dalla prefettura di Imperia. Il caso di Beatrice aveva sollevato grande clamore: la bambina viveva con la madre e la sorella maggiore, che si prendeva cura di lei.

Secondo l'ipotesi degli inquirenti, nella famiglia esistevano dinamiche di omertà e silenzi, che avrebbero potuto occultare le condizioni di degrado in cui versava la minore. Le indagini stanno cercando di ricostruire l'intera catena di responsabilità, inclusi eventuali failure dei servizi sociali. La morte di Beatrice ha spinto la comunità a interrogarsi sulla protezione dei bambini in situazioni a rischio e sul ruolo delle istituzioni





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