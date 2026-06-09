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Madre di Lyhanna avvia cause contro lo Stato per negligenza giudiziaria e richiede rapida revisione del caso

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Madre di Lyhanna avvia cause contro lo Stato per negligenza giudiziaria e richiede rapida revisione del caso
LyhannaProtezione MinoriNegligenza Giudiziaria
📆6/9/2026 9:21 AM
📰SkyTG24
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La madre della vittima di Lyhanna denuncia la lentezza della giustizia francese, avvia due cause legali e spinge per una riforma urgente della protezione dei minori, mentre il governo prepara nuove misure legislative.

La madre di Lyhanna , la bambina di undici anni assassinata in circostanze ancora al vaglio delle autorità, ha denunciato una gestione giudiziaria francese caratterizzata da una lentezza inaccettabile.

L'avvocato Pierre Debuisson, che rappresenta la donna, ha confermato a RTL che saranno avviate due azioni legali parallele: una causa civile contro lo Stato per presunta negligenza grave nella tutela dei minori e un procedimento penale volto a riesaminare la gestione del fascicolo. Secondo la denunciante, le indagini hanno subito ritardi ingiustificati che hanno compromesso la possibilità di individuare tempestivamente il responsabile, un uomo di nome Barella, finora non interrogato né posto in stato di fermo nonostante numerose segnalazioni per stupro su minori

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Lyhanna Protezione Minori Negligenza Giudiziaria Riforma Legislativa Manifestazioni

 

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