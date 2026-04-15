Madre lotta per la verità sulla morte della figlia in Egitto: "Aveva ragione il mio istinto"

La straziante testimonianza di Tiziana Quattrocchi, la cui figlia Erika è morta in Egitto dopo la somministrazione di una dose letale di farmaco chemioterapico. La madre denuncia il marito egiziano e chiede giustizia per una morte che sospetta non sia stata accidentale.

Una madre coraggio lotta per la verità sulla morte della figlia, Erika Squillace , una parrucchiera di 27 anni, deceduta in Egitto il 20 agosto 2025, presso l'Andalusia Hospital Al Shallat di Alessandria. Tiziana Quattrocchi , la madre, aveva avvertito un presagio, un istinto materno che le urlava di diffidare del marito egiziano della figlia. Nonostante i suoi dubbi e le raccomandazioni del medico curante a Roma, Erika, innamorata, aveva ignorato gli avvertimenti, sentendo solo il suo cuore.

Solo in punto di morte, ha confessato alla madre: "Mamma, avevi ragione". Tiziana, insieme all'ex marito Ettore, ha sporto denuncia ai carabinieri contro il 32enne egiziano. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e il telefonino di Erika, ora nelle mani dei RIS, potrebbe rivelare indizi cruciali. La salma della giovane verrà riesumata per fare piena luce sulla tragica vicenda. Il calvario è iniziato con il viaggio in Egitto, intrapreso da Erika nonostante un principio di gravidanza incerto e controlli medici ancora da definire, e con la madre al suo fianco, nonostante un malessere che preannunciava l'imminente tragedia. Le analisi di Erika, già da maggio, mostravano valori sospetti, ma le ecografie non avevano dato esiti definitivi, richiedendo solo un monitoraggio. Appena giunti in Egitto, il comportamento del genero è mutato radicalmente, apparendo distante e sfuggente, e isolando madre e figlia. Una visita di controllo a Tanta, a un'ora di distanza, ha segnato una svolta drammatica. Esclusi dalla conversazione in arabo tra i medici e il marito, hanno ricevuto una diagnosi vaga: "gravidanza isterica". A Erika è stato prescritto il Methotrexat Ebewe, un farmaco chemioterapico, con la motivazione di aiutarla a far tornare il ciclo mestruale. Tiziana ha cercato invano di convincere la figlia ad aspettare il rientro a Roma, ma le tensioni con il genero si sono acuite. Lui insisteva, rivendicando il suo diritto di marito di prendere decisioni. Sottoposta alla pressione, Erika ha ceduto. Il marito ha chiamato una giovane vicina, esitante ma poi convinta, a somministrare il farmaco per via endovenosa. La dose errata, 2.500 ml invece dei 100 ml prescritti, ha scatenato un inferno. Già il giorno seguente, Erika ha iniziato a manifestare sintomi devastanti: gonfiore a labbra e gola, desquamazione cutanea, perdite ematiche dalle orecchie, denti vacillanti e vomito continuo. Tiziana supplicava di portarla in ospedale, ma i giorni preziosi trascorrevano senza soccorso, mentre la febbre saliva. Una gita ad Alessandria d'Egitto è stata il preludio alla fine. Davanti all'insistenza della madre, il marito ha acconsentito a un centro analisi, dove Erika è crollata tra le braccia della madre. La corsa in ambulanza verso l'ospedale si è rivelata inutile. Erika, ricoverata in terapia intensiva, versava in condizioni critiche. Il Consolato italiano ha informato la madre che le possibilità di sopravvivenza della figlia erano solo del 30%. Durante tutto questo dramma, il marito non ha mostrato alcuna reazione emotiva, alcuna lacrima, pronunciando solo una volta: "Ho sbagliato tutto". Si è tentato di riportare Erika in Italia con un aereo militare attrezzato, dal costo di 30.000 euro, ma l'ospedale egiziano ha negato l'autorizzazione, pronosticando che sarebbe morta durante il trasporto. La speranza si è spenta il 20 agosto, con le ultime parole di Erika alla madre: "Mamma, io sto morendo, ma tu mi devi perdonare perché io non ti ho ascoltato". Dopo la trafila burocratica, i rapporti medici legali e gli interrogatori in Questura e Procura, affrontati con difficoltà linguistiche, è emersa la denuncia. Tiziana non ha accusato subito il marito, desiderando prima riportare la figlia in Italia. Ha denunciato la mancata assistenza da parte sua e della sua famiglia, i loro tentativi di guarigione con riti magici e la visione della figlia trasformarsi in un mostro prima di morire. Ora, il marito è tornato in Italia con un permesso turistico, ma sembra che stia lavorando, e la denuncia è stata presentata anche per questo. La madre confida che il telefono di Erika, ora in mano ai RIS, parli e riveli la verità, sottolineando come la figlia volesse già divorziare. Tiziana ammette la sua prostrazione e il senso di vuoto, ma si interroga sulle reali intenzioni del genero: se il matrimonio fosse stato solo un mezzo per ottenere la nazionalità italiana. Riguardo al farmaco, si chiede se l'errore sia stato intenzionale o una semplice, tragica, negligenza. La denuncia mira a stabilire se il marito abbia contribuito alla morte di Erika attraverso condotte negligenti, imprudenti e contrarie agli obblighi coniugali di assistenza e solidarietà. La sua posizione è quella di aver causato o concorso a cagionare la morte, agendo o omettendo di agire in maniera gravemente negligente e imprudente. La madre non si arrende e chiede giustizia per la figlia, vittima di un amore che si è rivelato fatale e di una negligenza che ha spento una giovane vita. La vicenda solleva interrogativi etici e legali di primaria importanza, evidenziando le conseguenze devastanti di decisioni avventate e potenziali truffe sentimentali. L'indagine dei RIS sul telefono di Erika è fondamentale per ricostruire gli ultimi momenti di vita della giovane e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti. La fiducia nella giustizia italiana è l'ultima speranza di Tiziana per ottenere verità e giustizia





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