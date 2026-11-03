Madrid: Inquilina subaffitta appartamento abusivamente, accumula 12mila euro di debiti

A Madrid, una inquilina ha trasformato la casa in affitto in un business illegale, subaffittando stanze e lasciando il proprietario con oltre 12mila euro di debiti e l'appartamento occupato.

La vicenda di Efraín, un residente di 66 anni di Madrid, evidenzia un grave caso di occupazione abusiva e frode immobiliare nella zona di Puerta del Ángel. Nel marzo 2025, l'uomo ha deciso di affittare il suo appartamento, situato in una zona centrale della capitale spagnola, per trasferirsi in una residenza più ampia con la moglie e le figlie, garantendosi un reddito integrativo. Dopo aver effettuato i normali controlli di solvibilità, ha affittato l'immobile a una donna di nazionalità paraguaiana, ex governante in Svizzera, con un canone mensile stabilito a 990 euro. Il contratto è iniziato senza problemi, ma la situazione è rapidamente degenerata in una complessa vicenda legale ed economica.

La Truffa del Subaffitto Ilegale

Il meccanismo fraudolento è emerso chiaramente solo lo scorso giugno, quando Efraín ha ricevuto una foto del proprio salotto inviata da un vicino di casa allarmato dai rumori di lavori edilizi. L'inquilina, apparentemente tornata in Svizzera, aveva in realtà organizzato una rete di subaffitti illeciti prima di lasciare la Spagna. Ha ceduto il diritto di occupazione dell'immobile a un'amica e a un'altra compatriota, incontrata all'aeroporto, chiedendo a ciascuna di loro 500 euro al mese più un deposito cauzionale, senza trasmettere alcun pagamento al legittimo proprietario Efraín. Questa strategia ha permesso alle subinquiline di occupare l'appartamento a costi ridotti, generando profitto per l'organizzatrice della truffa.

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Ristrutturazione Abusiva e Sfruttamento

L'occupazione dell'immobile è stata accompagnata da interventi strutturali non autorizzati che hanno trasformato la residenza in un centro di profitto illegale. La persona che si è stabilita nella casa con il compagno e i due figli, di 11 e 12 anni, ha diviso il salotto di 25 metri quadrati installando una parete in cartongesso e una porta per creare una seconda stanza. Questa nuova stanza è stata affittata per 700 euro al mese, come pubblicizzato su piattaforme social quali Facebook. Efraín ha dichiarato che l'inquilina originale viveva gratuitamente nell'immobile, risparmiando denaro e generando reddito attraverso il subaffitto, mentre le condizioni di vita all'interno dell'appartamento risultavano insostenibili, con persone costrette a dormire nel corridoio.

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Conseguenze Finanziarie e Giuridiche

L'instabilità della convivenza ha portato all'abbandono dell'immobile da parte della prima subinquilina, che ha lasciato la casa esasperata dalla presenza della madre con i figli. Successivamente, la madre ha smesso di pagare la sua quota alla donna in Svizzera, la quale, a sua volta, ha interrotto i pagamenti a Efraín, sostenendo falsamente di non vivere più nell'appartamento. Il debito accumulato dal proprietario ha superato i 12mila euro, oltre alle bollette dell'acqua non saldate. Il conflitto si è acuit quando l'inquilina originale ha approfittato dell'assenza della famiglia paraguaiana per cambiare le serrature e rimuovere i beni del proprietario, scatenando l'intervento della polizia che ha arrestato la donna responsabile della frode.

Negoziazioni Fallite e Attesa dello Sfratto

Nonostante gli sforzi di Efraín per risolvere la questione in modo bonario, offrendo alla famiglia paraguaiana di rimanere gratis fino a giugno per non disturbare l'anno scolastico dei bambini, le trattative sono fallite. La famiglia aveva promesso di lasciare l'appartamento dopo la fine della scuola, ma sono trascorsi mesi, fino ad ottobre, senza che l'immobile fosse liberato. Ulteriori indagini hanno rivelato che la donna accusata di occupazione abusiva è coinvolta in altre denunce per frodi simili, tra cui la richiesta di 700 euro di caparra non restituita a un'altra vittima. Attualmente, l'occupazione è stata formalmente denunciata e Efraín attende la data ufficiale dello sfratto per riconquistare il controllo del proprio immobile.