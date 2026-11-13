Maerne di Martellago, 29enne seguita da un furgone alla fermata dell'autobus

Maerne di Martellago: una 29enne racconta di essere stata seguita da un furgone alla fermata. Altre ragazze della zona parlano di episodi simili.

A Maerne di Martellago, in provincia di Venezia, una ragazza di 29 anni denuncia di essere stata seguita per circa dieci minuti da un furgone da lavoro mentre si trovava sola alla fermata dell'autobus. Il fatto sarebbe avvenuto domenica sera, attorno alle 19, nella zona della fermata del mezzo diretto a Noale. La giovane ha chiamato i Carabinieri e poi si è rifugiata nella casa di un amico che abita nelle vicinanze.

Secondo il racconto della 29enne, il conducente del furgone avrebbe fissato la giovane, cambiato direzione e tornato indietro più volte, in una sequenza descritta come una decina di passaggi in appena dieci minuti. La vicenda, al momento, riguarda un uomo non identificato, la cui posizione va considerata presunta fino a eventuali accertamenti da parte delle autorità.

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Il racconto della 29enne alla fermata di Maerne

La giovane sostiene che il furgone si sia affiancato bruscamente alla fermata e che lei, spaventata, abbia attraversato la strada. Anche il conducente, secondo il suo racconto, avrebbe fatto la stessa manovra, cercando di avvicinarsi sempre di più. Per restare dal lato opposto, la 29enne avrebbe continuato a spostarsi, ma il mezzo avrebbe persino girato in modo da portarla dal lato del passeggero.

Dopo aver chiamato le forze dell'ordine, la ragazza ha telefonato a un amico che vive nelle vicinanze e gli ha chiesto di poter entrare in casa per non restare sola in strada. Durante la fuga, il furgone sarebbe passato anche nella via in cui abita quell'amico, davanti alla casa in cui la 29enne si era rifugiata. La giovane afferma di essere stata terrorizzata per tutta la durata dell'episodio.

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Altre segnalazioni e il ruolo delle telecamere

La vicenda potrebbe non essere isolata. Dopo aver raccontato quanto accaduto, la 29enne avrebbe scoperto che altre ragazze della zona avrebbero vissuto episodi simili nell'arco di una settimana. Parlando con loro, afferma di aver riconosciuto la stessa persona in una fotografia, e di aver visto bene il volto e i vestiti dell'uomo quando le si era avvicinato.

La ragazza sostiene inoltre di aver ripreso la scena con il cellulare e che il furgone sarebbe stato immortalato anche dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Si tratta di elementi che, secondo quanto riferito, potrebbero aiutare i Carabinieri a chiarire i fatti e a verificare le segnalazioni ricevute. Le verifiche sono affidate agli investigatori, e al momento non risultano provvedimenti.

Appello alle donne della zona e prossimi passi

La 29enne ha dichiarato di aver raccontato l'accaduto per avvisare le altre donne che vivono a Maerne e nei dintorni di prestare attenzione quando si trovano da sole in strada. Ha sottolineato che l'episodio sarebbe avvenuto alle sette di sera, un orario in cui, a suo giudizio, non dovrebbe essere necessario temere di uscire di casa.

Nei prossimi giorni, il punto centrale sarà l'analisi dei filmati, sia quelli registrati dalla giovane con il telefono sia quelli delle telecamere di sorveglianza, insieme alle eventuali altre segnalazioni raccolte dai Carabinieri. Fino a quando le indagini non individueranno il conducente del furgone e non ne verificheranno il ruolo, tutte le ricostruzioni restano basate sul racconto della 29enne e sulle testimonianze raccolte.