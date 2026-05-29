Maestra accusata di abusi su bimbi di 4 e 5 anni: urla, strattoni e punizioni, una bambina messa su uno scaffale

Una maestra di scuola dell'infanzia in provincia dell'Aquila è processata per abuso dei mezzi di correzione. Secondo l'accusa, avrebbe terrorizzato i bambini con comportamenti aggressivi, tra cui bloccare i piccoli ai banchi dopo pranzo e mettere una bambina su uno scaffale per impedirle di uscire. Dieci episodi ritenuti significativi. I genitori si sono costituiti parte civile. La difesa ha chiesto la messa alla prova, accolta dal giudice. Prossima udienza a novembre.
Urla, strattoni e punizioni che avrebbero terrorizzato bambini di appena 4 e 5 anni. È questo il quadro emerso dalle indagini della Procura di Avezzano , in provincia dell'Aquila, su una maestra di scuola dell'infanzia finita a processo con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 49enne avrebbe messo in atto comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti dei piccoli alunni, arrivando persino a bloccare i bambini ai banchi dopo il pranzo e, in un caso, a sistemare una bimba su uno scaffale per impedirle di uscire dalla classe. La Procura di Avezzano, come riportato dal Messaggero, ha chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio della donna davanti al tribunale.
Nel fascicolo vengono richiamati circa dieci episodi ritenuti particolarmente significativi, tutti caratterizzati da un clima di paura e disagio che avrebbe provocato nei bambini conseguenze psicofisiche importanti. Alcuni genitori hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento attraverso l'assistenza dell'avvocato Paolo Frani, chiedendo giustizia per i loro figli. L'insegnante, difesa dall'avvocato, ha sempre sostenuto di agire nell'interesse dei bambini, convinta che i suoi metodi educativi fossero corretti.
Davanti al giudice monocratico, la difesa ha chiesto la messa alla prova, un istituto che consente all'imputato di scontare la pena con lavori socialmente utili e altri obblighi, senza arrivare a una condanna definitiva. La richiesta è stata accolta dal giudice, suscitando reazioni contrastanti tra i genitori e l'opinione pubblica.
Molti si chiedono se una misura di questo tipo sia adeguata per un caso che coinvolge abusi su minori, e se non sia necessario un processo più approfondito per accertare le responsabilità. La prossima udienza è fissata per novembre, quando il tribunale deciderà il prosieguo della vicenda. Il caso ha sollevato un acceso dibattito nella comunità locale e non solo, riaccendendo l'attenzione sulle pratiche educative nelle scuole e sulla necessità di tutelare i bambini da eventuali abusi.
Le associazioni per la protezione dell'infanzia hanno sottolineato l'importanza di denunciare tempestivamente comportamenti sospetti, mentre le istituzioni scolastiche sono chiamate a rafforzare i controlli e la formazione del personale. La vicenda ha messo in luce anche le fragilità del sistema giudiziario, con tempi lunghi e procedure complesse che spesso lasciano le vittime in attesa di giustizia.
Nel frattempo, i genitori dei bambini coinvolti cercano di superare il trauma, sostenuti da psicologi e dalle famiglie, e confidano che il processo possa fare piena luce su quanto accaduto, restituendo serenità ai loro piccoli
Abuso Infantile Scuola Dell'infanzia Processo Avezzano Maestra
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Laos, bloccati in una grotta da una settimana: trovati vivi 5 dei 7 dispersiCinque dei sette uomini intrappolati da giorni in una grotta allagata in Laos sono stati trovati vivi. Le immagini dei soccorsi mostrano il difficile intervento dei sub tra cunicoli sommersi e passaggi strettissimi.
Read more »
Tassi mirate sui prodotti dannosi per la salute: una proposta controproducente o una strategia efficace?La proposta di legge di iniziativa popolare, arrivata in Parlamento dopo aver superato le 50.000 firme, prevede una tassazione specifica per colpire solo i prodotti da tabacco. Tuttavia, secondo un esperto, non rappresenterebbe un approccio realmente efficace per la tutela della salute pubblica.
Read more »
Cos’è il rebirthing, una tecnica antistress con una storia controversaUna tecnica molto vicina alla pratica yoga e alla mindfulness che promette di superare dei blocchi emotivi, raggiungere l’equilibrio, e persino risolvere disturbi come depressione, ansia e attacchi di panico
Read more »
Notte Bianca a L'Aquila: giovani profanano convento, monache sotto chocDurante la Notte Bianca a L'Aquila, alcuni giovani si sono introdotti nel convento di San Basilio, profanando la chiesa e il confessionale dove vivono otto suore di clausura. Le religiose, svegliate dal rumore di un ascensore e da tentativi di irruzione, hanno trovato due giovani nudi nel confessionale. La badessa, suor Margherita, ha denunciato l'episodio ai carabinieri e chiesto l'installazione di una telecamera e un faro per la sicurezza. Le suore sono ancora sotto choc e hanno richiesto riservatezza sulla vicenda. La badessa ha sottolineato l'importanza di porre dei limiti e di rispettare la proprietà e la privacy altrui. In attesa della riconsacrazione della chiesa e del confessionale profanati, le monache vivono in uno stato di ansia e preoccupazione.
Read more »