Maestra accusata di abusi su bimbi di 4 e 5 anni: urla, strattoni e punizioni, una bambina messa su uno scaffale

Una maestra di scuola dell'infanzia in provincia dell'Aquila è processata per abuso dei mezzi di correzione. Secondo l'accusa, avrebbe terrorizzato i bambini con comportamenti aggressivi, tra cui bloccare i piccoli ai banchi dopo pranzo e mettere una bambina su uno scaffale per impedirle di uscire. Dieci episodi ritenuti significativi. I genitori si sono costituiti parte civile. La difesa ha chiesto la messa alla prova, accolta dal giudice. Prossima udienza a novembre.

Urla, strattoni e punizioni che avrebbero terrorizzato bambini di appena 4 e 5 anni. È questo il quadro emerso dalle indagini della Procura di Avezzano , in provincia dell'Aquila, su una maestra di scuola dell'infanzia finita a processo con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione e disciplina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 49enne avrebbe messo in atto comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti dei piccoli alunni, arrivando persino a bloccare i bambini ai banchi dopo il pranzo e, in un caso, a sistemare una bimba su uno scaffale per impedirle di uscire dalla classe. La Procura di Avezzano, come riportato dal Messaggero, ha chiuso le indagini e disposto la citazione diretta a giudizio della donna davanti al tribunale.

Nel fascicolo vengono richiamati circa dieci episodi ritenuti particolarmente significativi, tutti caratterizzati da un clima di paura e disagio che avrebbe provocato nei bambini conseguenze psicofisiche importanti. Alcuni genitori hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento attraverso l'assistenza dell'avvocato Paolo Frani, chiedendo giustizia per i loro figli. L'insegnante, difesa dall'avvocato, ha sempre sostenuto di agire nell'interesse dei bambini, convinta che i suoi metodi educativi fossero corretti.

Davanti al giudice monocratico, la difesa ha chiesto la messa alla prova, un istituto che consente all'imputato di scontare la pena con lavori socialmente utili e altri obblighi, senza arrivare a una condanna definitiva. La richiesta è stata accolta dal giudice, suscitando reazioni contrastanti tra i genitori e l'opinione pubblica.

Molti si chiedono se una misura di questo tipo sia adeguata per un caso che coinvolge abusi su minori, e se non sia necessario un processo più approfondito per accertare le responsabilità. La prossima udienza è fissata per novembre, quando il tribunale deciderà il prosieguo della vicenda. Il caso ha sollevato un acceso dibattito nella comunità locale e non solo, riaccendendo l'attenzione sulle pratiche educative nelle scuole e sulla necessità di tutelare i bambini da eventuali abusi.

Le associazioni per la protezione dell'infanzia hanno sottolineato l'importanza di denunciare tempestivamente comportamenti sospetti, mentre le istituzioni scolastiche sono chiamate a rafforzare i controlli e la formazione del personale. La vicenda ha messo in luce anche le fragilità del sistema giudiziario, con tempi lunghi e procedure complesse che spesso lasciano le vittime in attesa di giustizia.

Nel frattempo, i genitori dei bambini coinvolti cercano di superare il trauma, sostenuti da psicologi e dalle famiglie, e confidano che il processo possa fare piena luce su quanto accaduto, restituendo serenità ai loro piccoli





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