Maestra accusata di maltrattamenti in una scuola dell'Aquilano: indagini chiuse, processo a novembre

La Procura di Avezzano ha chiuso le indagini e ha disposto il processo per una maestra accusata di abuso di mezzi di correzione e disciplina. L'insegnante è accusata di aver tirato i capelli ai bambini, di averli minacciati e puniti con il "gioco del silenzio". Alcuni genitori si sono costituiti parte civile, mentre la difesa parla di atteggiamenti intransigenti ma non violenti. Udienza prevista a novembre.

La Procura di Avezzano ha chiuso le indagini e ha emesso decreto per la citazione diretta a giudizio nei confronti di una maestra accusata di abuso di mezzi di correzione e disciplina.

Secondo l'accusa, la donna avrebbe maltrattato almeno una decina di bambini: in diverse occasioni li avrebbe tirati per i capelli, costretti a mettere la testa sul banco minacciando di schiacciarla, e avrebbe imposto il "gioco del silenzio" come punizione. A un bambino agitato, avrebbe urlato di andarsene con la bidella. L'accusa ritiene che tali comportamenti abituali abbiano provocato pericolose lesioni psicofisiche nei piccoli alunni.

La maestra ha sempre respinto le accuse, ammettendo solo atteggiamenti intransigenti ma non violenti, a fine correzionale. Alcuni genitori, invece, si sono costituiti parte civile, assistiti dall'avvocato Paolo Frani, ravvisando nei figli paura e timore nel recarsi a scuola e una regressione dello stato di salute. Il difensore della donna ha chiesto e ottenuto la messa alla prova; l'udienza predibattimentale è fissata a novembre.

Per la difesa, parlare di abuso sarebbe esagerato, poiché l'insegnante era convinta di agire per il bene dei bambini





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