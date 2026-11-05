Maestri dell'Accoglienza Airbnb: i vincitori e l'impatto economico sui piccoli comuni

Scopri i vincitori della seconda edizione dei Maestri dell'Accoglienza Airbnb e analizza i dati economici del turismo diffuso nei borghi italiani con meno di 30mila abitanti nel 2025.

I vincitori della seconda edizione dei Maestri dell'Accoglienza di Airbnb sono stati annunciati per celebrare l'eccellenza nell'ospitalità turistica in Italia. Questo riconoscimento premia cinque host che hanno trasformato semplici soggiorni in esperienze indimenticabili, valorizzando culture locali e territorio. La piattaforma digitale ha selezionato i migliori professionisti del settore tra giugno 2025 e giugno 2026, riconoscendo un aumento del 16% nella categoria di Superhost italiani durante questo periodo.

I numeri del successo nei borghi italiani

La piattaforma sottolinea come i piccoli comuni italiani siano i veri protagonisti di questa crescita nel settore dell'ospitalità. Nei centri abitati con meno di 30mila abitanti, il 39% degli annunci analisati ha raggiunto le valutazioni più alte, ovvero tra 4,91 e 5 stelle. Questo risultato supera significativamente la percentuale del 33% registrata nelle località più grandi e urbane. Tale dato riflette un cambiamento nelle abitudini di viaggio, con i turisti che cercano mete meno affollate per scoprire borghi storici e tradizioni locali autentiche.

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Un osservatorio dettagliato sul turismo diffuso, realizzato dal TEHA Group (The European House - Ambrosetti) in collaborazione con Airbnb, ha fornito dati economici precisi sulle attività generate da questa trend. Nel 2025, gli ospiti che hanno scelto dimore in comuni con meno di 30mila abitanti hanno generato 346 milioni di euro di spesa diretta. Questa cifra rappresenta una prova tangibile dell'impatto positivo delle case di accoglienza sulle economie locali di piccole e medie dimensioni.

Dettaglio della spesa e impatto indiretto

La distribuzione degli 346 milioni di euro investiti dagli ospiti nei piccoli comuni rivela le priorità di consumo dei viaggiatori moderni. La sezione della ristorazione ha assorbito 143 milioni di euro, confermando l'importanza del cibo e dei vini locali come attrattore turistico primario. Lo shopping ha generato 100 milioni di euro, mentre i servizi di trasporto hanno registrato 61 milioni di euro, evidenziano come la mobilità sia fondamentale per l'accessibilità di queste zone.

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Quando si considerano gli effetti economici indiretti e indotti sull'indotto, la produzione complessiva attivata dalle prenotazioni Airbnb raggiunge la cifra di 836 milioni di euro. Questa stima dimostra che l'alloggio non è solo un luogo di pernottamento, ma un catalizzatore economico che sostiene l'intero ecosistema locale. Scegliere un piccolo borgo per le vacanze contribuisce quindi direttamente alla vitalità delle comunità residenti e alla preservazione del patrimonio culturale.

I profili dei vincitori della categoria

Il riconoscimento include profili distinti che illustrano la varietà dell'offerta turistica italiana. Innocenta gestisce un rifugio a Noceno, nel Lago di Como, situato a 800 metri di altitudine in Val Muggiasca. Aperto agli ospiti su Airbnb nel 2025, questo alloggio è entrato nel 5% dei migliori alloggi del Lago di Como secondo le valutazioni della piattaforma. Ha accolto viaggiatori da Paesi lontani come gli Stati Uniti e l'Indonesia, dimostrando come i borghi meno conosciuti attirino un pubblico globale.

Fabio, vincitore della categoria emergenti, ha ottenuto lo status di Superhost in meno di dodici mesi nonostante i suoi soli 25 anni di età. Laureato in Scienze Gastronomiche con esperienza nel settore della ristorazione, ha aiutato il fratello a ristrutturare un trullo tradizionale nella campagna di Ostuni. Il trullo ha accolto centinaia di viaggiatori internazionali nel suo primo anno, ricevendo una valutazione di cinque stelle per la qualità del servizio e l'esperienza gastronomica offerta nella Valle d'Itria.

Storia e futuro dell'ospitalità diffusa

Antonio, vincitore per l'ospitalità attenta, offre un assaggio della Sicilia ai suoi ospiti a Cefalù, patrimonio Unesco. Nonostante gli studi in Medicina, ha deciso di aprire la propria casa ai viaggiatori oltre dieci anni fa. Propone esperienze semplici come arancine, gelati o aperitivi in terrazza, creando relazioni durevoli con i viaggiatori che vanno oltre la semplice transazione commerciale. La sua filosofia si basa sull'idea che l'ospitalità eccezionale sia far sentire ogni ospite parte di una storia locale.

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Matteo Sarzana, Country Manager Airbnb per l'Italia e il Sud Est Europa, ha commentato questi risultati sottolineando il valore dell'incontro personale. Ha dichiarato che viaggiare significa entrare in contatto con le persone che rendono unico un luogo, citando festival, cammini e piccoli borghi come elementi che stanno cambiando la mappa del turismo culturale. La cerimonia premia anche categorie dedicate ad alloggi per famiglie, gruppi e migliore rapporto qualità-prezzo, ampliando la visione sull'ospitalità integrata nel territorio.