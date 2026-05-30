Maestro arrestato per abusi su minori: le indagini si allargano ad altre vittime

Un insegnante di circa 30 anni è stato arrestato mentre era in classe con l'accusa di molestie su due bambini. I carabinieri sospettano che le vittime siano almeno sei. L'inchiesta è coordinata dalle pm Stagnaro e Mannella.

Un maestro di scuola elementare, di circa 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava in aula, durante l'orario di lezione. Il provvedimento, eseguito su delega delle pm Rosaria Stagnaro e Letizia Mannella, titolari dell'inchiesta per la procura di Roma, è scattato dopo le segnalazioni di alcuni genitori.

L'insegnante è accusato di aver molestato due bambini, ma gli investigatori ritengono che le vittime possano essere almeno sei. I militari sono entrati in classe dopo circa un'ora di lezione, hanno allontanato il docente davanti agli alunni e lo hanno condotto in caserma. La scuola, situata in un comune dell'hinterland romano, è stata scossa dall'accaduto. Il dirigente scolastico ha dichiarato che saranno attivati tutti i protocolli di sostegno psicologico per gli studenti coinvolti.

Le indagini sono in corso e si concentrano su eventuali abusi precedenti, anche in altri istituti dove il maestro potrebbe aver lavorato. Gli inquirenti stanno ascoltando i familiari dei minori e altri insegnanti per ricostruire eventuali comportamenti sospetti. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip su richiesta della procura, che ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato. Il maestro, difeso dall'avvocato d'ufficio, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio.

La comunità scolastica è sotto choc: molti genitori hanno ritirato i figli dalle lezioni in segno di protesta. Il comune ha annunciato un incontro pubblico per discutere delle misure di prevenzione. La procura ha ribadito l'importanza delle denunce tempestive per proteggere i minori. Le associazioni per la tutela dell'infanzia hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e chiesto pene severe.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sui controlli sul personale docente. Secondo le prime ricostruzioni, gli abusi sarebbero avvenuti negli ultimi mesi, approfittando dei momenti di assenza di altri insegnanti o durante le attività individuali. Le vittime hanno raccontato ai genitori quanto accaduto solo dopo settimane di silenzio. I carabinieri hanno sequestrato il computer e il cellulare del maestro per verificare la presenza di materiale pedopornografico.

L'inchiesta è coordinata dal pool fasce deboli della procura di Roma. Gli inquirenti non escludono che ci possano essere altri minori non ancora identificati. La scuola ha riaperto regolarmente, ma con un clima di forte tensione. Molti insegnanti hanno chiesto un colloquio con lo psicologo.

Il sindaco ha invitato i cittadini a non farsi giustizia da soli. La magistratura ha disposto l'isolamento del maestro in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La difesa valuterà la possibilità di chiedere i domiciliari. Le indagini proseguono su più fronti per accertare eventuali responsabilità di altre persone.

Il caso di abusi sui minori scuote sempre l'opinione pubblica, sottolineando la necessità di una maggiore vigilanza nelle scuole. Il ministero dell'Istruzione ha annunciato un rafforzamento dei controlli e la formazione del personale sulla prevenzione degli abusi. Intanto la comunità locale si stringe attorno alle famiglie colpite, organizzando una raccolta fondi per le spese legali. Il processo si preannuncia complesso e lungo, con l'audizione di numerosi testi e periti.

La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che i bambini possano superare questo trauma con l'aiuto di specialisti. L'arresto di ieri rappresenta un importante passo avanti nelle indagini, ma resta molto lavoro da fare per garantire che simili episodi non si ripetano





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