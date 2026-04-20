Mafia, il ritorno in libertà di Paolo Di Giacomo: dopo 34 anni di carcere torna a Gela

Paolo Di Giacomo, condannato all'ergastolo per i fatti legati alla guerra di mafia a Gela, torna in libertà condizionale. Decisivo per i giudici il percorso di ravvedimento e il volontariato con i minori.

Dopo aver trascorso ben trentaquattro anni dietro le sbarre in regime di massima sicurezza, Paolo Di Giacomo , figura di spicco legata alla cruenta stagione delle guerre di mafia a Gela , torna finalmente in libertà grazie al beneficio della condizionale. L'uomo, che oggi ha raggiunto l'età di settantasette anni, ha visto trasformarsi la sua esistenza dopo una condanna definitiva all'ergastolo, la cosiddetta fine pena mai, che sembrava aver sancito un destino di detenzione perpetua.

La decisione è stata formalizzata dai magistrati del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, i quali hanno valutato positivamente il profondo percorso di ravvedimento intrapreso dal detenuto. Di Giacomo farà rientro proprio nella sua città d'origine, Gela, dove è stato già inserito in un progetto lavorativo presso un'azienda privata. Questo epilogo giunge al termine di una complessa vicenda giudiziaria, caratterizzata da numerosi ricorsi e dall'intervento risolutivo della Corte di Cassazione, che aveva precedentemente annullato con rinvio i precedenti dinieghi alla richiesta di libertà. Il percorso che ha condotto a questo esito non è stato né breve né privo di ostacoli. Nel 2016, dopo aver scontato quattordici anni nel rigido regime del 41 bis, Di Giacomo aveva iniziato a beneficiare della semilibertà, un periodo durante il quale ha dedicato ogni sua risorsa al volontariato presso un'associazione che si occupa di minori in difficoltà. Proprio la testimonianza del sacerdote alla guida di tale ente è stata fondamentale per convincere i giudici: nelle sue relazioni, il religioso ha descritto una condotta assolutamente encomiabile e una dedizione totale verso i più fragili, evidenziando una metamorfosi interiore radicale. Nonostante la gravità dei crimini commessi in passato, inclusa la partecipazione alla drammatica strage di Gela del 1990 in qualità di esponente del gruppo criminale degli Stiddari, i magistrati hanno stabilito che l'attuale profilo di Di Giacomo non presenta più alcun legame con le consorterie mafiose. La magistratura ha inoltre considerato la collaborazione con la giustizia come ormai inesigibile, data l'eccessiva distanza temporale dai fatti contestati. La difesa, rappresentata dall'avvocato Giulio Bennici, ha accolto con soddisfazione la decisione, sottolineando come il reinserimento sociale del proprio assistito sia il risultato di una reale e verificata conversione morale. Un punto che ha sollevato interrogativi nel dibattito pubblico riguarda la mancata riparazione pecuniaria nei confronti delle famiglie delle vittime. A tal proposito, il legale ha prontamente chiarito che la detenzione ininterrotta e prolungata dal 1992 ha reso materialmente impossibile per Di Giacomo provvedere a un risarcimento economico. Tuttavia, i giudici di sorveglianza hanno accolto la tesi difensiva secondo cui l'impegno costante profuso in favore del prossimo durante questi anni di semilibertà rappresenti, a tutti gli effetti, una forma significativa di risarcimento morale, superiore a qualsiasi somma di denaro. Il rientro di Di Giacomo nella comunità siciliana segna dunque la chiusura di un capitolo storico oscuro, ponendo l'accento sulle potenzialità rieducative del sistema penitenziario, anche nei confronti di soggetti condannati per crimini di estrema efferatezza





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