MAGA Italia nasce a Ferrara: il raduno di Landi e Colombini

Il movimento Italiano MAGA si costituisce ufficialmente a Ferrara con un raduno nazionale. Gianmarco Landi e Andrea Colombini lanciano la piattaforma politica.

La sconfitta elettorale dei repubblicani nelle midterm americane non ha impedito la nascita ufficiale del movimento politico italiano ispirato a Donald Trump. Il cinque novembre, esattamente due anni dopo la vittoria presidenziale del tycoon alla Casa Bianca, gli organizzatori hanno trasformato quella che sarebbe dovuta essere una data celebrativa in un momento di rilancio strategico per la propria causa.

Costituzione ufficiale e prenotazioni al Palax Arena

Gianmarco Landi, analista finanziario e commentatore di geopolitica, insieme ad Andrea Colombini, direttore d'orchestra e fondatore di MIGA, hanno organizzato il primo raduno nazionale degli "Italiani con Trump". L'evento si è tenuto alle ore diciassette presso la Palax Arena della Fiera di Ferrara, confermando una forte partecipazione con circa duemilacinquecento prenotazioni registrate dagli organizzatori.

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La concomitanza con la vittoria dei democratici alla Camera e al Senato negli Stati Uniti non ha fatto slittare gli adempimenti burocratici necessari. Nella mattinata del giovedì precedente l'evento, prima della cerimonia ferrarese, i promotori hanno firmato l'atto costitutivo nell'ufficio di Landi a Bologna, lanciando successivamente online il sito internet del movimento.

Obiettivi politici e visione economica alternativa

L'obiettivo dichiarato è costruire un gruppo strutturato in ogni provincia italiana, operando senza tessere né primarie interne. La strategia mira a convincere Palazzo Chigi ad abbracciare fino in fondo il trumpismo, definendo l'attuale posizione del governo Meloni come composta da ottanta percento neoconservatorismo in versione italiana e solo un tiepido venti percento di MAGA.

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Tra le proposte economiche più innovative spicca il ritorno alla lira sotto forma di stablecoin. Questa nuova valuta digitale dovrebbe circolare senza l'intromissione della Banca d'Italia, sebbene per la cena prevista durante il raduno alla Fiera sia stato mantenuto l'euro come mezzo di scambio valido.

Sostegno istituzionale e reazioni della società civile

A portare il saluto istituzionale al raduno era atteso anche il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri. Fabbri, noto per le sue battaglie identitarie, aveva appena presentato due settimane prima il NAM, aggiungendo un'altra sigla al vocabolario della destra securitaria locale, dimostrando una vicinanza ideologica ai nuovi movimenti.

Contro il raduno MAGA e contro il nuovo Nucleo, la Rete Pace ha convocato un presidio alternativo alle diciotto in piazza Cattedrale. Questa doppia manifestazione evidenzia la polarizzazione del dibattito pubblico a Ferrara, dove coesistono iniziative di sostegno politico e proteste civiche.

Reazione di Trump e contesto internazionale

Donald Trump ha colto il messaggio delle urne a modo suo, pubblicando su Truth una foto di un cappellino rosso con la scritta VETO. Cambia lo slogan, ma non l'attitudine generale, suggerendo agli elettori italiani che la traduzione dei concetti non sarà necessaria per aderire alla sua linea politica.

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Mentre gli elettori oltreoceano sembrano aver richiesto una dose inferiore di trumpismo, gli organizzatori italiani propongono una cura supplementare. La storia politica recente viene reinterpretata dai sostenitori, ignorando le critiche classiche e focalizzandosi su una narrazione alternativa dei fatti internazionali.