Il servizio europeo Copernicus conferma che maggio 2026 ha registrato temperature globali medie di 1,42°C sopra i livelli preindustriali, con l'Europa colpita da una grave ondata di calore. L'arrivo di El Niño promette di accentuare gli estremi climatici in tutto il mondo.

Il mondo ha appena sperimentato il secondo maggio più caldo mai registrato, secondo il servizio europeo Copernicus per i cambiamenti climatici. L' ondata di calore che ha colpito l'Europa, in particolare la Francia con immagini di donne a Bordeaux riparate dal sole con ombrelli, è solo un esempio degli effetti attesi.

I dati mostrano che la temperatura media globale di maggio è stata di 1,42 gradi Celsius al di sopra della media dell'epoca preindustriale del XIX secolo, un allineamento preoccupante con le proiezioni sul riscaldamento rapido del continente europeo. Questo caldo estremo si inserisce in un contesto più ampio di anomalie termiche, con parti dell'Oceano Pacifico che registrano temperature eccezionalmente alte mentre si avvia la transizione verso le condizioni di El Niño.

Il fenomeno El Niño, che si verifica naturalmente ogni due-sette anni a causa dell'indebolimento degli alisei, provoca un riscaldamento delle acque del Pacifico orientale e tende a innalzare le temperature globali medie, nonché a disturbare i pattern di precipitazioni. Ciò si traduce in siccità in alcune aree e intense precipitazioni in altre, con impatti che si fanno sentire a livello planetario.

Gli scienziati avvertono che questa combinazione tra cambiamento climatico antropico e il ciclo naturale di El Niño potrebbe portare a un anno record per le temperature, con conseguenze sempre più frequenti e severe per gli ecosistemi, l'agricoltura e le popolazioni vulnerabili. La comunità internazionale è chiamata a rafforzare gli sforzi di mitigazione e adattamento, mentre i dati del servizio Copernicus forniscono una prova scientifica tangibile dell'accelerazione del riscaldamento globale.

L'immagine simbolica di ombrelli usati non contro la pioggia ma contro il sole a Bordeaux racchiude in sé l'inversione di tendenza climatica, un segnale visivo di un mondo che cambia volto. La riduzione delle emissioni di gas serra rimane la priorità assoluta per limitare l'intensità di futuri eventi estremi





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