Il leader di +Europa, Riccardo Magi, analizza la nascita del Terzo Polo definendolo un'operazione fisiologica ma insufficiente per vincere. Sottolinea la necessità di un campo largo europeo e federalista, avvertendo sul pericolo di un populismo di centro. Espone come scelte terziste abbiano portato a vittorie di candidati meloniani, come nel caso di Lavinia Mennuni.

Il dibattito politico italiano si è acceso attorno alla formazione di un eventuale Terzo Polo , considerato da Riccardo Magi , leader di +Europa , come una forza che rischia di favorire solo la vittoria di Giorgia Meloni .

Magi, in un'intervista, ha chiarito la sua posizione: non crede in un soggetto centrista che si sta aggregando intorno a figure come Carlo Calenda e Pina Picierno, ma sta lavorando invece a una casa comune che coordini tutte le realtà diverse di quest'area per presentare una proposta unitaria nel centrosinistra, includendo anche Matteo Renzi. Magi ha riferito di essere stato informato da Elly Schlein, ma ha definito la foto del Terzo Polo come qualcosa di già visto, fisiologico forze politiche più vicine tra loro, ma insufficiente a livello politico e quantitativo per vincere le elezioni e offrire un'alternativa al governo Meloni.

Per Magi, se quella foto è un modo per eludere il confronto sui nodi politici cruciali, allora è un errore. Ha sottolineato due temi decisive: la posizione sul conflitto russo-ucraino e quella sull'Europa. Per lui, il campo deve essere non solo largo ma soprattutto europeo, perché solo una prospettiva strategica europea - con integrazione economica, politiche industriali, energetiche, di sicurezza e difesa - rappresenta la vera alternativa alla destra nazionalista di Meloni.

Ricorda che il governo attuale è ultranazionalista e antieuropeo proprio perché alle precedenti elezioni qualcuno ha fatto la scelta terzista, mandando a Palazzo Chigi l'unica forza di opposizione a Draghi. Magi non dice di essere soddisfatto delle posizioni di Giuseppe Conte o di altri leader della foto, ma l'impegno di +Europa è far sì che la spinta federalista e di sostegno all'Ucraina aggredita diventi maggioritaria dentro il campo largo, non al di fuori.

Ripetere l'errore del 2022, con un terzismo che cerca purezza politica, non darebbe un contributo al Paese. Più impegnativo è lavorare per un Primo Polo, quello di governo, che sia europeista e liberal-democratico. A settembre ne discuteranno con Schlein e gli altri. Rispetto a chi si considera più figo, preferiscono sporcarsi le mani politicamente, lottando nel fronte progressista per rendere maggioritari i propri punti cardine.

Infine, Magi avverte del rischio di un populismo di centro, iper-identitario su alcuni temi, che manca di cultura di governo. Porta l'esempio concreto: il Terzo Polo, con la candidatura di Calenda nello stesso seggio di Emma Bonino al Senato, ha contribuito alla vittoria di una candidata meloniana anti-abortista, Lavinia Mennuni di FdI, mostrando come le scelte terziste possano avere effetti paradossali.

La riflessione si chiude con un'analisi del Memorandum di Islamabad, che per molti analisti segnala una vittoria della Repubblica Islamica dell'Iran, una sconfitta degli Stati Uniti e una pillola amara per Israele nella guerra russo-ucraina





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